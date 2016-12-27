22歲女歌手突殞落 本兮死因不明啟人疑竇NOWnews今日新聞 (2016-12-27 21:00)
大陸女藝人本兮驚傳過世，今（27）日，所屬工作室官方微博「本兮的奇妙屋」貼出訃文。內容表示她已於24日因故離世，但並未寫出原因。因爲幾日前才發表新歌，現在卻突然傳出離世消息，讓許多粉絲直呼「不敢相信」。
本兮21日還曾更新微博內容，今日官方微博「本兮的奇妙屋」便公開訃文。不過令人好奇的是，內文中表示本兮是於24日過世，但直到27日才公布消息，被懷疑是否有內情。
本兮原名馬曉晨，不只擁有精靈般的外貌，又加上音樂才華洋溢而備受粉絲喜愛，怎知一顆樂壇新星會就此殞落。據陸媒報導，經紀公司華誼音樂已經證實消息，只不過考慮家屬感受，不方便回應更多細節。
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