浙商財險明日起開始賠付僑興違約債券啦！

21世紀經濟報導 李致鴻 北京報導

12月27日晚間，浙商財險發佈關於付賠款公告，其稱，將對僑興電信、僑興電訊2014私募債第一、二期保證保險的被保險人開展預賠工作，自12月28日（星期三）開始支付預付賠款，同時啟動追償程序。

附公告全文：

關於預付賠款的公告

為踐行保險企業的社會責任，最大限度地維護廣大被保險人的合法利益，我司將對僑興電信、僑興電訊2014私募債第一、二期保證保險的被保險人開展預賠工作，自12月28日（星期三）開始支付預付賠款。我司同時啟動追償程序。

浙商財產保險股份有限公司

2016年12月27日