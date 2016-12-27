浙商財險明日起開始賠付僑興違約債券北京新浪網 (2016-12-27 21:18)
浙商財險明日起開始賠付僑興違約債券啦！
21世紀經濟報導 李致鴻 北京報導
12月27日晚間，浙商財險發佈關於付賠款公告，其稱，將對僑興電信、僑興電訊2014私募債第一、二期保證保險的被保險人開展預賠工作，自12月28日（星期三）開始支付預付賠款，同時啟動追償程序。
附公告全文：
關於預付賠款的公告
為踐行保險企業的社會責任，最大限度地維護廣大被保險人的合法利益，我司將對僑興電信、僑興電訊2014私募債第一、二期保證保險的被保險人開展預賠工作，自12月28日（星期三）開始支付預付賠款。我司同時啟動追償程序。
浙商財產保險股份有限公司
2016年12月27日
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