偷天對決搶當韓國國民電影（2）中央社 (2016-12-27 21:30)
電影「偷天對決」21日在韓國上映，票房開出紅盤，有望成為今年第二部破千萬人次的韓國國民電影。影星姜棟元（圖）在片中飾演欲將犯罪組織一網打盡的智慧搜查員。（車庫娛樂提供）中央社記者吳琬婷傳真 105年12月27日
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