上馬要求獲獎跑者退稅? 承辦方老總：還沒聽說此事北京新浪網 (2016-12-27 21:07)
李少壯微博圖片
新京報快訊 (記者肖萬里)12月26日，著名業餘馬拉松選手李少壯發微博稱，「上海馬拉松發完獎金忘了扣稅，打電話要錢。」對此，網友評論說，「發獎金不及時，往回追錢挺急的。」今晚，新京報記者致電上海馬拉松承辦方東浩蘭生賽事公司總經理周瑾，她表示自己前一段時間一直在出差，「沒聽說過這件事。」
李少壯在微博上還發了上海馬拉松組委會工作人員給他發的簡訊截圖。在簡訊截圖裡，上海馬拉松組委會工作人員列出了李少壯需要轉回的個人所得稅金額以及公司銀行賬號和支付寶賬號，並註明「請在1月8號之前轉回到我們的賬戶上並標註自己的姓名」。
在2016年上海馬拉松比賽中，李少壯的半馬成績是1小時12分37秒，位列半馬男子組第五名。按照上海馬拉松的獎勵辦法，李少壯的成績得到了400美元的獎金。
李少壯告訴新京報記者，在收到上海馬拉松組委會工作人員簡訊之前，他們通過電話進行了溝通。「以前沒有遇見過這種事。」李少壯說。收到上海馬拉松組委會工作人員簡訊之後，李少壯回復對方：「你把納稅單發給我，我把獎金打給你。」但是，對方並沒有回復他。李少壯並不介意退還個人所得稅，「其實我想表達的是，我一年參加了那麼多比賽，納了那麼多稅，一張稅單都沒有見過，他們真的繳稅了嗎?」
作為上海馬拉松承辦方，東浩蘭生賽事公司總經理周瑾接受新京報記者採訪時表示，「我前一段時間一直在出差，剛剛回來。我還沒進公司，也沒有聽說過這件事。」
隨後，記者撥打與李少壯溝通的上海馬拉松組委會工作人員的座機電話，但一直沒人接聽。
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