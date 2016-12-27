原標題：「薄熙來案」主審法官又有了新任務

12月25日閉幕的十二屆全國人大常委會第二十五次會議經過表決，任命了最高人民法院新設立的四個巡迴法庭的庭長、副庭長：最高法副院長江必新、景漢朝、李少平、張述元分別任第三、第四、第五、第六巡迴法庭庭長。

此外，還任命了八位巡迴法庭副庭長。

「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）注意到，擔任第三巡迴法庭副庭長的王旭光，2013年曾為「薄熙來案」主審法官。

據公開資料顯示，王旭光1965年出生於山東費縣，曾在中國人民大學師從法學大家王利明，獲民商法學碩士和博士學位。

在擔任濟南中院副院長期間，作為審判長主審薄熙來案而走入公眾視野。2014年，王旭光調任最高法，擔任環境資源審判庭副庭長至今次再調整。

新任務

「讓正義以看得見的方式實現」

王旭光此番履新的最高法巡迴法庭，被稱為「司法改革的排頭兵」。

2015年1月，最高法公佈了《關於巡迴法庭審理案件若干問題的規定》，其中規定，巡迴法庭為最高法派出的常設審判機構，受理巡迴區內相關案件，其審級相當於最高人民法院的審級。

當月底，第一、第二巡迴法庭在廣東深圳、遼寧瀋陽掛牌，分別管轄廣東、廣西、海南和遼寧、吉林、黑龍江的重大行政案件和跨行政區劃民商事案件。

今年11月1日，習近平主持召開中央全面深化改革領導小組第二十九次會議，同意最高人民法院在重慶市、西安市、南京市、鄭州市增設巡迴法庭。

值得一提的是，本月備受關注的聶樹斌案，就是第二巡迴法庭審理宣判的。12月2日，第二巡迴法庭在遼寧瀋陽對聶樹斌案再審公開宣判，宣告撤銷原審判決，改判聶樹斌無罪。

「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）注意到，新設的四個巡迴法庭，均由最高法院副院長領銜，配置為一名庭長加兩名副庭長，8名副庭長均由最高法業務庭室副職領導擔任。

王旭光所在的第三巡迴法庭，庭長江必新為最高法黨組副書記、副院長，在最高法領導班子中排名第三，為行政法專家；另一名副庭長是最高法審監庭副庭長虞政平。該庭地點設在南京，目前尚未掛牌，具體管轄省份亦未公佈。

另有媒體報導，四名副院長擔任巡迴法庭庭長，可能只管大事，「日常工作由副庭長負責」。

本月25日，中央政治局委員、中央政法委書記孟建柱在京會見了六個巡迴法庭的全體法官和工作人員。他對新設巡迴法庭寄予厚望：要認真學習借鑒第一、第二巡迴法庭的改革經驗，深化司法公開，「讓正義以看得見的方式實現」。

審薄之後

「取得了階段性成果」

王旭光走入公眾視野，緣於他在2013年8月主審薄熙來案開始。

2013年8月22日及其後幾天，濟南市中級人民法院一審公開開庭審理薄熙來受賄、貪污、濫用職權案。時任濟南中院副院長王旭光擔任審判長。

此次審判，是新中國成立以來首例微博直播的高級官員貪腐案件。在5天的審理中，有徐明、王立軍等多名關鍵證人出庭作證、雙方對證人的交叉詢問、控辯雙方的激烈辯論，以及薄熙來本人長達90分鐘的最後陳述，被稱為具有「標誌性意義」。

8月22日，因審理時間較長，公訴人舉證薄熙來自述材料后，王旭光提到：「被告人薄熙來，為了保證這個案件審理的持續性，所以也希望你和我們一樣，都能堅持一下。」

薄熙來當時回答：「我覺得審判長的主持給我一種公平正義的感覺。謝謝！」

2013年9月22日，薄熙來因受賄罪、貪污罪、濫用職權罪，一審被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

2015年4月1日至2日，有傳言稱王旭光因患嚴重抑鬱症，自殺身亡。

「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）當時與王旭光取得聯繫，他在簡訊中回復：「謝謝關心，我很好，請放心！」

審理薄案后，王旭光於次年5月進京，出任最高法新成立的環境資源審判庭副庭長。兩年多來，他多次參加環保法規發佈會、研討會、論壇等，向公眾答疑。

「政事兒」注意到，上任后的王旭光，面對的是國內剛剛「破冰」的環境公益訴訟。

去年12月，王旭光出席發佈會向公眾解釋：環境公益訴訟案件中，社會環保組織是為了維護公共利益才提起的訴訟，勝訴后所得的賠償金不能支付給社會組織。

對於騰格里沙漠公益訴訟案，現場有媒體提問中國綠髮會提起訴訟被不予立案后的進展，王旭光回應，中國綠髮會已提出再審申請，最高法正在調閱卷宗，對此案進行審查。

今年3月，王旭光還到重慶調研環境資源審判工作，實地考察長江流域萬州段水環境情況，並召開座談會了解環境資源審判的機制探索、社會影響等。

今年6月，最高法發佈會上，王旭光介紹，兩年來，全國27個省份設立環境資源審判庭、合議庭和巡迴法庭共計550個，「取得了階段性成果」。