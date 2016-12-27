？？？？12月27日，武漢大學中南醫院門診大廳里展出了16幅特別的照片。 中新社記者 張暢 攝

？？？？影展中的一位主角周長生和攝影師、主治醫生一起合影。 中新社記者 張暢 攝

12月27日，武漢大學中南醫院門診大廳里展出了16幅特別的照片。畫面中的主角全都是傷殘人士，他們站在城市高樓之上，將自己身體的傷痕與城市融為一體，吸引了大量人群前來觀看。項目發起人、攝影師馬路遙希望通過這種特殊的方式，讓社會真正能夠對傷殘群體，尤其是傷殘農民工群體的現狀了解、關心。