武漢：醫院里的一場特殊影展北京新浪網 (2016-12-27 21:10)
？？？？12月27日，武漢大學中南醫院門診大廳里展出了16幅特別的照片。 中新社記者 張暢 攝
？？？？影展中的一位主角周長生和攝影師、主治醫生一起合影。 中新社記者 張暢 攝
12月27日，武漢大學中南醫院門診大廳里展出了16幅特別的照片。畫面中的主角全都是傷殘人士，他們站在城市高樓之上，將自己身體的傷痕與城市融為一體，吸引了大量人群前來觀看。項目發起人、攝影師馬路遙希望通過這種特殊的方式，讓社會真正能夠對傷殘群體，尤其是傷殘農民工群體的現狀了解、關心。
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