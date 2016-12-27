不顧社會有過半民意反對同性婚姻(根據台灣民意基金會公布的民調)，在立法院司委會26日午間將朝野各版本同婚法案送出委員會、交付朝野協商後，上萬反對同性婚姻的民眾轉移戰場，從立法院移師至總統府前，繼續向總統蔡英文表達強烈不滿，最後由16位來自幸福盟代表的進入總統府內陳情。並由下一代幸福聯盟代表杜明達代表說明陳情內容。

杜明達回到現場對群眾發言時表示：「大家今天的辛苦堅持沒有白費！總統府指派代理秘書長劉建炘接受我們的陳情，並且承諾一定會將公民們的訴求的內容真實轉達！」現場公民有的感到振奮，也有人仍對蔡政府抱持不信任的態度。

「我們清楚的告訴總統府，一夫一妻、一男一女的婚姻制度是我們堅持的！」杜明達告訴群眾：「總統府今天的回應我們當然不可能滿意，我們最大的訴求就是，最好這個法案直接被凍結下來！因為這個法案不是我們人民提出來的，是執政黨提出來的，他們就要負責到底！我們絕對不會停在這裡，我們將會不斷地在各選區向各區立委不斷表達！要是政府仍然繼續一意孤行、黑箱作業，接下來我想發動罷免、全民公投絕對是我們重要的選項！」

杜明達強調，將秉持道德正義遊說立委，敦促立法委員加快腳步。「如果立委沒有這樣的道德勇氣，我們將會發動全民公投連署！為了下一代的教育、安定和幸福，一定會堅持立場、努力到底！」

接受媒體訪問時，杜明達轉述，一行人與劉建忻「有強烈的表達與拍桌」，因為目標是跟小英總統溝通，「小英要我們拍桌，我們進去就真的拍桌，我們非常非常的憤慨，代表支持者、代表這些公民一起來做表達！」

杜明達說，他們在府內陳述地相當多，包括婚姻家庭的制度，一定要被保護、被維護下來，「所以我們反對修民法」；他也說，台灣社會現今已經少子化，強行修法會雪上加霜；毀掉傳統婚姻家庭制度，「對我們下一代、國家社會，是絕對不好」。

杜明達也轉述，對於他們反映的聲音，劉建忻回應，會和總統立即反應，並會把「最不好聽的聲音」都反映給她，包括罷免、執政黨在日後選舉上可能岌岌可危；特別是有很多人是從南部北上、很多都是長期支持民進黨的代表，而且是非常重要的代表，他們都非常清楚的表達，如果民進黨要繼續蠻橫到底「以後絕對絕對不會繼續投了」。

杜明達說，「上任才半年，弄這個幹什麼？對國家社會是有什麼好處？為什麼不去好好的為我們國家、為人民經濟好好去打拚？這些我們都有表達出來」。

被詢及有關提出公投的訴求，杜明達說，公投有兩種方法，政府可以辦、民間也可辦，但民間辦較辛苦，政府辦較簡單，「那為何政府不辦，讓人民、讓大家都有好的溝通呢？讓大家都明白我們自己的家庭，所面臨的會是什麼事情，以至於人民可以自己來作表達，這是一個最直接的民意。」這是代表們在總統府內所作的強烈表達。(李遊博/綜合報導)