反對政府一意孤行強修民法，在下一代幸福聯盟號召下，26日一早，超過2萬民眾在立法院外身穿白衣，沈痛地喊出內心最大的訴求：婚姻家庭全民決定，停止審查同性婚姻草案，交付公投。

26日一早，民眾們從各方湧入中山南路立法院門口，有的手持滿天星、有的專程從南部北上。人手舉著白紙黑色的標語，飄滿中山南路上空。「孩子是爸媽的心頭肉」、「婚姻家庭，全民決定」、「性解放教材退出校園」，民眾們高呼口號，希望將心中悲痛的訴求、將社會的道德良知喊進立法院高牆內的立委耳中！

幸福盟表示，活動最主要的訴求就是法案「停止審查，交付公投！」因為民法972修正案自從被尤美女等立委提出以來，已經造成社會不安及衝突對立。「像這種關乎社會全民的法案，對下一代的教育將會帶來衝擊。在完全沒有任何的影響評估報告，且未達成社會共識的情況下，就是一個草率的、黑箱作業的修法！」「我們要求民法972修正案應該立刻暫停！我們認為最好的方式，就是把這樣的爭議交付全民公投來決定！」

26日上午10時許，有百位熱血公民聽見立委一意孤行的發言，挺身爬上立院外的鐵欄杆，試圖闖進立院表達人民心聲。幸福盟指出，這些民眾遭到警察捶打、壓制、捆綁，因而受傷流血，甚至有人因此骨折、強烈心悸，需要送醫救治；場外民眾更是群情激憤，幸福盟質疑，曾幾何時，公民不可以對代表民意的立委表達意見？場外民眾聽見有人受傷，高喊要求讓律師和醫生進去協助照顧。

台上的媽媽代表們心痛高喊：「你們不顧民意，欺騙大眾，我們要用選票來教訓你們，統統下台！」台下民眾亦高呼怒吼：「統統下台！統統下台！」

26日午間12時08分，立法院內六個版本都審查完畢，並且由尤美女宣讀協商決議，通過審查送交黨團協商，於12時13分宣布散會。消息一出，引發上萬公民的強烈不滿，大喊：「不能結束，不能接受！抗議到底，繼續努力！」

國民黨籍立委廖國棟、張麗善也來到幸福盟陳情現場，向公民致意。廖國棟指出，國家的行政單位未盡到對百姓的責任，如此重大的家庭制度改變，必須透過全民公投決定。張麗善也說，民法修正案茲事體大，修改的部份雖然只是一字一句，卻足以撼動社會，傷害社會國家，應該勇敢捍衛基本家庭價值；張麗善呼籲執政黨勿卸責，應提出行政院的版本，清楚明白向百姓說明政府的看法，並參考例如法、英、德、瑞等國曾經通過的法案以及通過後的結果；並認為應透過修專法保障同性戀的財產、醫療救護等保障予以支持及尊重。

而抗議者中也不乏年輕人，這些年輕人在進行訴求時，也透過手機遊戲「精靈寶可夢GO」，打下立法院跟總統府道館，藉由寶可夢的名字表達「婚姻家庭全民公投」、「婚姻家庭全民決定」、「反修民法972」等訴求，顯見這把怒火也延燒到虛擬世界！

另外，捍衛家庭學生聯盟總召施俊宇表示，不是所有年輕世代都挺同性婚姻，也有反對的聲音，而且「不是反同，而是反同婚，不是反對同性戀者該有的權益，而是反對因為如此修法，而犧牲改變異性戀者的權益」；學生們都期待，未來可以組成異性幸福的家庭，但這樣的期待，卻遭遇同性婚姻修法的改變與衝擊，令人擔憂，呼籲年輕人為了未來，應該一起站出來，表達反對同婚修法的權益。

施俊宇指出，選擇站出來是希望讓大家知道年輕世代也有反對同婚修民法的聲音，如果同婚修民法將對異性戀造成影響和衝擊，為守護未來，也避免造成世代對立，呼籲立院停止審查。

施俊宇也表示，同性婚姻法案已經造成族群、世代對立，應該立即停止審查，訴諸全民公投，才不會繼續造成社會紛擾，與國家社會分裂。(李遊博/綜合報導)