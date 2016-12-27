



由創下全台三億票房佳績的《總舖師》製作團隊全新升級打造，結合兩岸最高製作，也是台片有史以來最鉅資賀歲片，耗資超過三億台幣拍攝完成。監製李烈、葉如芬，導演陳玉勳黃金三角組合分別以《艋舺》、《我的少女時代》、《總舖師》全台創下近十億票房紀錄，這次二度合作完成《健忘村》將於明年春節檔期兩岸同步盛大上映。

從去年開始搭村拍攝，到今年五月正式殺青，緊接著半年的後製期，將近兩年的製作時程，監製李烈、葉如芬，導演陳玉勳，三人信心十足，絕對呈現出與眾不同的賀歲喜劇給觀眾。

《健忘村》男女主角，舒淇、王千源也到場參與此次開幕大會。身為《健忘村》的村花，舒淇周旋在四個男人之間：王千源飾演的田貴、張孝全飾演的萬力、楊祐寧飾演的丁遠以及班贊飾演的朱大餅。舒淇說，她應該是全劇組最愛笑場的演員了！「每次看張孝全和王千源的對手戲，就會讓我笑到無法克制，尤其張孝全要唱歌跳舞那段，拍子很難對上，我也被他影響到了。」說到會答應參與《健忘村》的演出，舒淇說：「當初《總舖師》上映時我就有去看，笑到都有馬甲線，後來勳導來找我，我只知道是喜劇，沒多問就答應，來吧！」

男主角王千源是首度嘗試喜劇演出，對他而言，每場演出都像是考試，他給予自己的壓力很大。王千源說：「一看完《健忘村》劇本，你可以很明顯的知道這是非常新的故事、沒有聽過也沒有看過的喜劇，那種吸引力是非常巨大的。也很高興監製與導演想到我來演這一個雖然像是個大騙子，但其實充滿故事的人物-田貴。」

勳導的謬思女神林美秀，更是率領劇中的「一片雲」來村子裡助陣。林美秀說，一開始勳導很興奮地來跟她提，「美秀啊！我想到一個很不一樣的角色，是個女俠！武功一流，殺人不眨眼的那種。你就來演一下，很簡單，你可以的！」沒想到，要先上武術訓練克、之後開始吊鋼絲、還要唱歌、還要被張孝全打，她說：「都跟一開始說得不太一樣啦！但演得非常過癮，我應該不會想再拍武打戲了。希望《健忘村》就是我的武打片代表作！」

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』