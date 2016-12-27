



相隔六年，最近推出第三號創作專輯「聽說藍又時」的歌手藍又時，今（12/27）在擔任紅心字會，聽孩子說心願「聽說」公益大使，鼓勵弱勢家庭勇敢發聲，透過專業的社工人員服務及社會資源的整合，協助弱勢家庭們度過每一次的難關。記者會上，藍又時還化身健康小廚娘，下廚烹調料理愛心便當，製作過程中，架式十足；藍又時自嘲，當媽媽後，體重直直落，但老公倒是胖了不少。

藍又時表示：不少弱勢家庭需要幫忙，多半不知道如何尋求社會援助，每個弱勢家庭都有着不同的故事，需要幫忙的地方也都不同，她在聽到這些家庭辛苦的過程中，不是想着這些家庭有多少的問題，而是想着自己可以為他們服務，陪伴他們一起努力來面對眼前的困難。

當上媽媽的藍又時說：因為成為媽媽後，要開始去背負另一個人的生命，而這個人的未來「一輩子都會和自己息息相關」，即便是工作再怎麼忙碌，宣傳期每天要跑12個小時的通告，就算再累，一回到家也會以陪伴孩子為優先，睡前會說床邊故事書給女兒聽。相較一般正常家庭，弱勢家庭的父母面臨較多挑戰，導致孩子無法與父母建立親子關係，藍又時也鼓勵有需要協助的家長能勇於尋求協助，以陪伴與關懷彌補家庭功能的不足，孩子才能快樂長大。除了擔任紅心字會「聽說」公益大使之外，藍又時也傾聽粉絲的心願，1月14日將在西門河岸留言舉辦「聽說藍又時」音樂會，果然是非常稱職的聽說大使。



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