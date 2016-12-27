



MTV最強音22日晚間在台中盛大演出，邀請到國內外眾多知名歌手，包刮華語巨星丁噹、畢書盡、潘瑋柏、范瑋琪、周湯豪、盧凱彤、陳彥允、李玉璽、李佳薇、黃鴻升、陳勢安、曾沛慈、朱俐靜、TOP1男子漢、Erika，田亞霍、鼓鼓、廖允杰、愷樂、熊仔、盧凱彤、KID+大飛等，更邀到韓團Boyfriend、Se7en擔任特別嘉賓，亞洲最強音樂歌手共襄盛舉，大牌明星傳承，中新生代大勢歌手輪番演出。

韓星Se7en一出場就帶來舞曲『激情』及『Better Together』等歌曲，讓台下粉絲尖笑聲不斷，而這次為了「最強音」亞洲大勢音樂演唱會，準備了很多輕快舞曲，就是要讓全場粉絲High翻天，此外，也在現場公佈明年2/28將來台北開演唱會與粉絲同樂；另外，韓國男團Boyfriend時隔多年再次登台演出，以『 OBEFFION』等歌曲獻給台灣粉絲。

范瑋琪以一身白色洋裝登場，演唱『黑白配』等經典歌曲，與擔任主持人的黑人小秀了一把恩愛，而小天王畢書盡則帶來『LOVE MORE』、『Catch you boule eye』等歌，陳勢安本次皆參與盛宴，現場更分別『天后』、帶來許多膾炙人口的歌曲，更有許多歌迷為了他們特地從台北南下，只為親臨現場魅力！而才剛發片的陳勢安也帶來新歌『好愛好散』，沒想到全場大合唱，讓他表示超感動！最後壓軸潘瑋柏最後以『打呼』、『不得不愛』結束這場精彩的演唱會。

此外，眾歌手帶來的表演：小樂吳思賢『近距離』、周湯豪『帥到分手』、愷樂『久等了』、丁噹『手掌心』、陳彥允『大皇帝』、李玉璽『我們的青春』、朱俐靜『一千萬次的淚水』『光的定律』等，也讓台下粉絲大呼過癮。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』