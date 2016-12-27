中新網北京12月27日電(記者 王牧青) 今天下午，CBA聯賽辦公室就最近聯賽中出現的問題回答了記者的提問，關於網上被熱炒的「央視解說批評北京主場『京罵』一事」，聯賽辦負責人介紹，當場的比賽監督、技術代表等官員並未提交處罰建議，即當場負責人認定並不觸發聯賽的處罰條款。

12月24日晚CBA「聖誕大戰」，央視解說劉星宇在比賽直播中批評了北京首鋼主場五棵松球館的「京罵」現象，隨後引起熱議。在本周例會上，此事也成為媒體追問的焦點。

CBA聯賽辦公室負責人介紹，按照程序，如果CBA賽場內出現違紀、違規等情況，賽后24小時內，將由技術代表和比賽監督等人員提出處理建議，然後由紀律委員會針對上報的處罰建議進行調查和核實，如果認定確實違反了聯賽紀律，紀律委員會將提出處罰意見並報批。

但目前，聯賽紀律委員會並沒有收到相關的內容。聯賽辦公室認為，這表明在場的工作人員並不認為此事觸發了相關的處罰條款。

近幾年來，CBA聯賽將凈化賽場的觀賽秩序作為工作的重心之一。聯賽辦負責人表示，賽場中一些觀眾的不文明言行，不只是北京賽區存在，也不只是本賽季才出現，它一直是組織管理聯賽時遇到的棘手問題。

「我們承認，賽場的不文明現象不是聯賽需要的，但目前確實存在。客觀來說，今年的賽季和以往的賽季相比，觀眾的文明行為是有提升的。我們的賽場環境正在變好，希望好轉可以繼續。」這位負責人說。

此外，關於球迷關注的裁判判罰爭議，聯賽辦承認，目前CBA的裁判員的能力和水平存在不足，主要體現在判罰的技術水準和心理抗干擾能力兩方面。對於出現明顯錯誤的裁判，CBA聯賽辦採取了內部停賽的處罰。

至於為何不公佈處罰的詳情，相關負責人解釋，考慮到公佈處罰會對裁判本人、甚至家人和家庭帶來負面影響，對未來的臨場執法形成很大的心理負擔，基於國際慣例，CBA聯賽採取了內部處罰的方式。(完)