原住民轉型正義促進委員會今(27)日召開首次籌備會議，總統蔡英文在致詞時表示，8月1日她代表政府正式向原住民族道歉，道歉只是開始，要走向真正和解，政府還要做得更多，而原轉會的工作目標，就是釐清真相，爭取族群間的和解。

以下是蔡總統談話全文：

今年8月1日，我代表政府正式向原住民族提出道歉。我一再強調，道歉只是面對問題的開始。想彌補過去的錯誤、走向真正的和解，政府還必須做得更多、更好。這就是我們今天在這裡的目的。

新政府上任以來，在原住民族的議題上，陸續做了許多的努力。行政院重新召開「原住民族基本法推動會」，組成蘭嶼核廢料貯存場的調查小組。據我所知，原民會有把我在道歉文中提及的8大承諾一一列管，每周追蹤進度。這些進度待會夷將主委會詳細向大家報告。

各位委員應該有發現，座位上有一份道歉文的雙語對照版本這是原民會花了不少時間，將道歉的內容翻譯成16族族語，以及英文、日文，代表國家對原住民族語言的高度重視。

當然，政府對原住民族語言的保障必須做的更周到。我希望行政院院會剛通過的「原住民族語言發展法」草案，到了立法院能儘快審議。我也期待，不久之後，平埔各族的語言也能受到同等的尊重。

我們原轉會的組成，經過4個月的民主推舉之後，原住民族各族的代表幾乎都產生了，這是以前從來沒有人做到的事。

各位委員具有相當的聲望，並且熟悉族群的文化和歷史，我相信，在未來的會議過程中，一定可以為族人爭取最大的權利。

除了各族代表之外，我也邀請7位專家學者，還有行政院林萬億政委、國史館長吳密察加入原轉會的行列，希望借重大家的專業，讓會議運作更順利。

根據本會的設置要點，我要特別指派浦忠成委員擔任委員會的副召集人。

我們這一群人肩負著真相與和解的重責大任。我們會以最慎重的態度，一起推動原住民族的轉型正義工作。

原轉會的存在是要找尋歷史真相，之後，我們會誠實面對問題，共同協商出建議方案，一方面避免傷害繼續發生，另一方面，也要恢復原住民族受損的權利，積極邁向更公義的社會。

更重要的是，我們所有委員在會議中的對話，就是在做社會溝通。這個社會溝通過程將促使全體政府機關，以及台灣社會大眾，都有機會認識這些過去不受重視的歷史。

在這個大方向底下，今天的預備會議，不只要讓各位委員互相認識，也要請大家儘量發言。針對原轉會之後的開會方式，充分表達想法、形成共識。我們用民主的方式選出代表，也會堅持用民主的方式來進行這個會議。

有一點必須在這裡跟大家說明，為了要多聽取各位的意見，我特別把下一個行程往後延。因此，今天的議程我們做了些調整。

儘管如此，我也擔心我的行程沒辦法全程參與會議，等一下原住民族各族的代表，還要互推出委員會的另一位副召集人，也還有其它未完成的議程，都將由浦忠成副召集人代理我，主持後續的議程。在這裡，先預祝另一位副召集人的推舉過程順利成功。

在今天的預備會議之後，原轉會要陸續啟動5個工作小組，展開具體的史料整理和報告撰寫工作，幕僚單位和小組團隊的運作，都要請全體委員多加指導。

最後，我要再強調一次，原轉會的工作目標，就是釐清真相，提出立法或政策上的建議，促進社會溝通，爭取族群間的和解。

接下來，我要以召集人的身分，鄭重的把委員聘書，交到每一位委員手上，正式邀請大家，開始原轉會的工作。

真相與和解，將透過我們每一個人的努力來實現。明年第一次正式會議，我們將再聚集在一起，開始我們正式的會議。謝謝大家。