廣西鐵警火車站內歡歌笑語提醒旅客乘車安全北京新浪網 (2016-12-27 20:46)
鐵警給旅客表演文藝節目。 吳春麗 攝
鐵警文藝小分隊給旅客表演小品。 吳春麗 攝
12月27日，在2017年春運即將到來之際，廣西南寧鐵路公安局的民警們在柳州火車站內開展文藝表演宣傳活動，通過舞蹈、小品、唱歌、魔術等形式，直觀生動地讓旅客了解乘車安全的常識。2017年鐵路春運從1月13日至2月21日止，共40天。南寧鐵路局預計將發送旅客1130萬人，日均28.3萬人，同比增長9.6%。為最大限度滿足旅客出行需求，鐵路部門除了在客流重點地區增開旅客列車外，還將增開普速列車。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
日媒嘲諷中國遊客「大鬧」北海道機場 知情人：渲染炒作【北京新浪網】
男子中800萬彩票隱瞞妻子:她有心臟病怕激動【北京新浪網】
林心如曬甜蜜照為夫慶生 霍建華臉紅入鏡【北京新浪網】
遼寧艦航母編隊繞台半圈 台灣緊張了(圖)【北京新浪網】
《擺渡人》評分不如《長城》 網友：向張藝謀道歉【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》