鐵警給旅客表演文藝節目。 吳春麗 攝

鐵警文藝小分隊給旅客表演小品。 吳春麗 攝

12月27日，在2017年春運即將到來之際，廣西南寧鐵路公安局的民警們在柳州火車站內開展文藝表演宣傳活動，通過舞蹈、小品、唱歌、魔術等形式，直觀生動地讓旅客了解乘車安全的常識。2017年鐵路春運從1月13日至2月21日止，共40天。南寧鐵路局預計將發送旅客1130萬人，日均28.3萬人，同比增長9.6%。為最大限度滿足旅客出行需求，鐵路部門除了在客流重點地區增開旅客列車外，還將增開普速列車。