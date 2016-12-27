中新網合肥12月27日電 (王兵 吳蘭)「24小時晴雨預報準確率達87%，暴雨、雷雨大風等強對流天氣預警時間提前34.1分鐘。」安徽省氣象局局長於波27日介紹說，該省月氣溫、降水預測準確率分別達80.2%、79%。

他說，安徽準確預測出今年長江流域嚴重洪澇。

當日，中國氣象局與安徽省政府在合肥召開安徽全面推進氣象現代化暨「十三五」氣象事業發展對接會。記者從是次會議上獲悉，智慧型氣象為安徽農業服務能力持續提升，有力保障安徽糧食生產實現「十三連豐」。

在全球氣候變暖背景下，安徽極端天氣氣候呈增多增強趨勢，氣象災害的突發性、異常性、難預測性日益突出。

2016年，滁州市經歷了歷史少有的旱澇並重考驗。滁州市副市長陸峰介紹，梅雨期滁河流域出現嚴重洪澇災害，但在入梅前根據氣象預報提前調度騰空1.6億方庫容、緩解了強降水帶來的防洪壓力。而出梅后，該市又出現了1961年以來同期最少降水時段、發生嚴重秋伏旱，氣象部門適時開展人工增雨作業，增加降水2000萬方，有效緩解旱情。

安徽是傳統的農業大省，「十三五」期間，安徽提出圍繞農業和農村信息化建設需求，在農業生態、農業氣象領域開展大數據融合、分析與智能決策技術研發，打造「試驗研發、集成應用與示範推廣」於一體的公共服務平台和技術集散中心。

據了解，2016年，安徽智慧型農業氣象監測與服務體系基本建立，新型農業經營主體直通式、互動性服務成效顯著，天氣指數農業保險氣象服務深入開展。人工影響天氣作業能力明顯增強，增加降水34億噸。

「十三五」期間，安徽氣象部門提出目標，人工增雨(雪)作業年增加降水10億立方米以上，人工消減霧、霾試驗取得成效。