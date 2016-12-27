中新社北京12月27日電 (孫翔)27日，中國國務院僑辦副主任王曉萍一行先後看望了法國歸僑、幹細胞與生殖生物學專家周琪和87歲的日本歸僑林明美，由此拉開了新春首都僑界慰問活動的序幕。?

中國科學院動物研究所是國務院僑辦新春慰問活動的首站。王曉萍肯定周琪在生物醫藥領域作出的前瞻性研究，認為生物醫藥領域在「健康中國」建設及中國的經濟結構調整中能夠發揮產業引領的作用，希望通過生物醫藥委員會彙集起相關專家，以此加強科學技術的協同攻關，促進生物醫藥的產業化發展。

王曉萍一行還參觀了幹細胞與生殖生物學國家重點實驗室。

在看望北京市衛生局臨床藥學研究所名譽所長林明美時，王曉萍與林明美重溫了習近平總書記「根、魂、夢」的重要論述。她讚賞林老為國家醫療領域作出的貢獻，稱讚老人為「無名英雄」。

林明美雖已87歲高齡，依然十分關注僑務工作。她說國家很重視僑的工作，自己平時也與在美國、日本的親屬密切聯繫，鼓勵他們經常回國觀光考察，感受家鄉的偉大變化。

國務院僑辦國內司司長王萍、北京市僑辦主任劉春鋒等陪同慰問。(完)