新版「馬蓋仙」也淪陷 泰勒絲裙下之臣NOWnews今日新聞 (2016-12-27 20:50)
影集《馬蓋先》即將在台播出，這次改由12歲就以童星出道的小鮮肉盧卡斯提爾主演，但其實，他最早曾因為演出泰勒絲《天生一對》MV，爆出緋聞轟動一時。
盧卡斯提爾談到飾演馬蓋先，就表示爸爸是馬蓋先的鐵粉，得知他將擔綱演出這個經典角色時，相當與有榮焉，而他自己則是認為「馬蓋先如同美國版的詹姆士龐德。」覺得是一個很棒的演出經驗。
此次影集也是《玩命關頭7》導演溫子仁，自電影圈跨界電視影集的挑戰，他坦言從小就是馬蓋先的死忠戲迷，因為相較於傳統英雄的武力打鬥，馬蓋先善用生活道具解決難題，足智多謀的「蓋式主義」，也是他最欣賞的英雄元素。他說：「或許一般人認為，馬蓋先最重要的是他的瑞士刀，但在我的新詮釋中，馬蓋先最棒的工具應該是他聰明的頭腦。」
這回扮演馬蓋先拍檔的人是喬治科爾曼伊茲，他曾因《CSI犯罪現場》一角在台灣家喻戶曉，兩人首次連袂演出，更自曝「我們還曾花6個月，一同在帆船上露營，發現我們的幽默感非常相似，而且默契十足。」
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