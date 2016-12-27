27日，人社部發佈「國務院任免國家工作人員」信息，殷勇被任命為中國人民銀行副行長，免去郭慶平副行長職務。

中國人民銀行是國務院25個組成部門之一，通常被稱為「央行」，業務領導班子目前是「一正五副」的架構，行長是出生於1948年的周小川，包括殷勇，共有5名副行長。

「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）注意到，圍繞殷勇的相關報導，可以用兩個關鍵詞串聯起來——年輕、學霸。

梳理公開資料，並沒有看到殷勇確切的出生年月，但2014年4月，清華大學經濟管理學院建院30周年時，殷勇在作為校友代表發言時間接透露了自己的年齡。

「我1992年從清華自動化系推薦到經管學院直讀博士，1996年畢業后，加入了國家外匯管理局，從事外匯儲備的經營管理工作。2003年，朱院長（朱鎔基）作為國務院總理曾來到儲備司視察，時任副司長的我站在電梯間迎候，朱院長在和我握過手后，與陪同的領導說，『他們都是些娃娃。』當年我33歲。」

2003年時33歲，因此，殷勇的出生年份應是1970年前後。

「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）梳理髮現，在全國範圍內，「70后」副部級官員屈指可數，在可見的公開報導中，除了殷勇，另外三人分別是：上海市副市長時光輝，江西省委常委、省委秘書長劉捷和中紀委組織部部長周亮，且這三人全部出生於1970年，劉捷和時光輝出生在1月。

1996 年，從清華博士畢業后，26歲的殷勇進入國家外匯管理局工作，2001年，31歲的殷勇任中國投資公司（新加坡）總經理，2002年，32歲時任職國家外 匯管理局儲備管理司副司長，2007年，37歲時任職國家外匯管理局中央外匯業務中心主任，被稱為中國外匯儲備掌門人，去年任周小川助理至今次晉陞為副部級的副行長。

「殷行長給人的感覺很親切。」一位接近殷勇的人士對「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）表示：「其在一年多時間兩次被提拔，業務精湛是主要原因之一。」

除了年輕，殷勇還是一個不折不扣的學霸——清華大學自動控制和企業管理雙學士、系統工程博士，哈佛大學公共管理碩士。

殷勇與他現在的直接領導周小川曾師出同門，都是中國系統工程學科的開創人之一、清華工業自動化專業和系統工程專業創辦者鄭維敏教授的學生。

2012年，鄭維敏去世時，殷勇還撰文追思，他寫道：「先生對學術的嚴格、對學問的嚴謹就給我留下了深刻的印象。先生要求學生在學術上不能作假，不能有半點含糊。」

2013年12月22日，清華大學經濟管理學院博士校友會成立，這也是中國高校首個博士校友會，首任會長為現任中國證監會主席劉士余。

在當時的成立大會上，校友會副會長殷勇作為代表發言，他說：「博士生階段的教育，是人生經歷中最珍貴的一個階段。五年多的學習，從被動學習到主動研究的轉變，在與大師級、泰鬥級的導師們交流中，我們得到了受益一生的寶貴財富，做論文的時候，不眠不休的工作情景至今記憶 猶新，儘管過程很痛苦，但是完成後的成就感、滿足感使我們每一個人都有鳳凰涅槃的感覺，我們積累的基礎知識、研究方法和文字功底都使我們受益終生。」

同時，他也給清華博士們打氣，表示終有一天會成為國家的棟樑，「清華的教育立足本土，放眼世界，清華自主培養出來的博士，靠實力說話，踐行的是行勝於言，終有一天我們會給母校交一份滿意的成績單，成為國家的棟樑。」

另外，「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）注意到，整個清華大學經濟管理學院還有一個校友會，證監會主席劉士余、證監會副主席李超、證監會副主席方星海等都是校友會成員。