▲羅志祥（右）和梁小冰16年前合演《少年梁祝》結識，昨（26）晚重聚首。（圖／翻攝自臉書，2016.12.27）

小豬羅志祥昨（27）最後一場香港個唱圓滿落幕，除了勁歌熱舞娛賓，還獻上苦練已久的廣東話繞口令。跳舞跳到汗濕，羅志祥順手抹汗，粉絲竟連他抹汗都要尖叫，他挖苦說：「是否要我抹過汗的毛巾？毛巾不過幾塊錢，但我試過在台灣演唱會抛毛巾，有人接了往臉上大力吸，這樣太不好，因為汗也是尿的排泄方式之一！」

雖然女友周揚青沒有出席演唱會，但有另一位小豬熟識的美女現身捧場，那就是16年前和他合演《少年梁祝》的「祝英台」梁小冰。演唱會到了「隔空親吻」的環節，台下的粉絲紛紛透過大屏幕向小豬索吻，此時鏡頭突然帶到坐在台下的梁小冰，羅志祥驚喜的說：「Oh My God！梁山伯與祝英台呀！過了20年了，妳（梁小冰）還是一樣年青、一樣漂亮！當時我才18歲，仍有baby face。」

羅志祥回憶那是他的電視劇處女秀，當年小冰的演技已經很好，而導演很恐怖，演員做得不好會直接開罵，所以壓力很大，更因為這部戲，羅志祥不敢再演古裝劇，因為對白太難背了。

今天，小豬在臉書放上和梁小冰昨晚的自拍，和多年前的劇照做對比，網友驚訝兩人近乎凍齡的五官，紛紛留言：「為什麼十幾年後，你們都變年輕了？扯！」、「逆生長！」

▲網友PO出《少年梁祝》影片截圖，驚呼兩人越長越年輕。（圖／翻攝自臉書，2016.12.27）