（中央社記者王承中台北2016年12月27日電）國民黨團書記長江啟臣今天說，為善盡在野監督政府與為民眾看緊荷包責任，針對105年度國營事業單位預算共提1282項刪減或凍結提案，無共識的256案，今天及30日院會逐一表決。



立法院院會今天處理105年度國營事業單位預算案，並在下午上演表決大戰。江啟臣表示，國民黨團35位立委為善盡在野監督政府與為民眾看緊荷包責任，以理性態度，共計提出1282項刪減或凍結提案。



他說，經朝野協商後，其中343案行政部門同意照案刪減，部分提案經撤案、文字修正與尚待協商，仍留下無共識的256案須於院會中表決。這些需表決的刪減或凍結案，將在今天及30日的院會中進行逐一表決。國民黨團將繼續嚴格監督審查，為納稅人看緊荷包。



江啟臣表示，目前在行政部門同意刪減的預算中，國營事業有新台幣15億多元，凍結者則有5.3億元；非營業部分則刪減106億餘元，遭凍結的則高達296億元。非營業部分中的國發基金投資遭刪減38億元、凍結225億元；勞保基金投資則遭刪減50億元。



國民黨團指出，國民黨立委共提出1282案的刪減提案，經朝野多次協商，計有343案經行政部門同意照案刪減或凍結，無須經院會表決。包括國營事業部分刪減15.35億元，凍結5.35億元、非營業部分刪減106.21億元，凍結296.66億元，合計刪減121.5億元，凍結數則有302億元。