綠委轉述：總統說改革起頭難 明年轉好中央社 (2016-12-27 20:39)
（中央社記者溫貴香台北2016年12月27日電）總統蔡英文今天與民進黨立委餐敘，與會立委會後說，總統表示改革開始很難做，明年5、6月會慢慢變好。
蔡總統分批與民進黨立委便當會，中午在總統府與立委一塊吃滷肉飯，與會立委包括民進黨團總召柯建銘，黨團書記長劉世芳、立委管碧玲、羅致政、鄭寶清、林淑芬、姚文智、林岱樺、張廖萬堅、許智傑、邱志偉、鄭運鵬、陳賴素美、鍾佳濱等人，與會者轉述，餐敘氣氛不錯。
羅致政會後受訪表示，總統主要聽取立委對於中央政策與地方建設的看法，總統坦言，自己要管的事情很多，立委們可以主動與各部會協調、向行政院長反映。
傳出會中柯建銘與林淑芬因廢物清理法部分條文修正草案，兩人意見不同？羅致政說，兩人針對爐渣問題有些討論，只是比較大聲而已，沒有口角，後來，總統說「大家開始吃飯」，氣氛蠻不錯。
曾擔任國營事業單位董事長的立委鄭寶清提出3點建議，他向總統說，國營事業單位表現不錯，應公布經營績效接受外界檢驗；國營事業成本控制應下降3%，估算國家可因此減少新台幣600億元支出，擠出財源做為長照政策之用；大量放寬年終獎金高低比，打破齊頭式平等。
與會立委表示，餐敘內容還包括教育問題、少子化、新南向政策等問題，區域立委反映地方建設的問題。
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