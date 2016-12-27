傳蘋果明年推5英寸iPhone 7s 配備縱向雙攝像頭北京新浪網 (2016-12-27 20:31)
新浪科技訊 日期:12月27日晚間消息，來自台灣地區供應鏈廠商的消息稱，蘋果公司（以下簡稱「蘋果」）明年將推出三款iPhone，其中包括一款5英寸的雙攝像頭iPhone。
該消息稱，這三款手機分別為傳統的4.7英寸的iPhone 7s和5.5英寸的iPhone 7s Plus，以及新增的這款5英寸雙攝像頭iPhone。
在外觀設計上，5英寸iPhone與iPhone 7s和iPhone 7s Plus基本一致。它將配備雙攝像頭，但與當前的iPhone 6s Plus橫向排列的雙攝像頭不同，5英寸iPhone的雙攝像頭將是縱向排列。
至於iPhone 7s Plus（或者是iPhone 7s）是否也將採用這種設計，目前尚不得而知。當然，這一設計也有可能發生變化，因為蘋果要等到明年第一季度才能確定最終的設計方案。
凱基證券分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）上個月曾表示，蘋果明年將推出三款iPhone，屏幕尺寸分別為4.7英寸、5.2英寸和5.5英寸。
郭明錤當時稱，5.2英寸iPhone將採用三星的5.7英寸或5.8英寸曲面屏OLED面板，真正組裝完成後，實際的可用尺寸將變小，降至5.1英寸或5.2英寸。（李明）
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