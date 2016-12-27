中新網北京12月27日電(記者 張曦)27日，電影《乘風破浪》在北京舉辦發佈會。導演韓寒攜主演鄧超、彭於晏、董子健、叫獸易小星、張本煜、高華陽等一眾主演亮相，宣布影片將於2017年大年初一正式上映。問到選擇春節檔，韓寒霸氣回應：「只能說明有信心！」

《乘風破浪》發佈會由韓寒親自主持，發佈會開場首次曝光的導演紀錄片中，韓寒講述了對於電影的理解和與幾位主演合作的感想，「鄧超的表演都非常好，無論是從最簡單的對動作接戲的角度，或者最難的最細微表情的管理都非常好。」「彭於晏本身是一個在鏡頭裡面特別特別有故事有畫面感的人，我覺得很迷人。」

該片講述了不被父親理解的賽車手阿浪意外經歷一場奇妙冒險的故事，其中兄弟情是《乘風破浪》最核心的元素，以鄧超、彭於晏、董子健、高華陽組成的「土帥F4」四兄弟間有很多啼笑皆非的喜劇元素。韓寒介紹稱，「幽默是這部電影的基因，但不止是喜劇，人生有歡笑，也有別離」。

發佈會上，片方公佈了《乘風破浪》的第四張電影海報，鄧超、彭於晏、趙麗穎首次同框。遠在台灣拍戲的女主角趙麗穎遺憾未能參加發佈會，只好「人形立牌」到場助陣，現場被抱上舞台，站在七大男演員中間，合影留念。

群訪環節，問到為何選擇在春節檔上映，韓寒表示：「我以前是一個車手，一場比賽跟我競爭的對手還有五十個、一百個，而且賽車可能只有一個獲勝的冠軍，但是電影好像大家可以一起獲勝。但是最重要的，放在這樣一個時間上映，只能說明三個字，就是有信心。」(完)