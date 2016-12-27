北師大北影成立VR教育合作體 將打造VR創作工作坊北京新浪網 (2016-12-27 20:31)
中新網北京12月27日電(記者 宋宇晟)記者日前從北京師範大學獲悉，北京師範大學新聞傳播學院整合校內外VR資源，與北京師範大學數字創意媒體研究中心、北京電影學院動畫學院共同簽約成立「中國虛擬現實教育戰略合作體」。
北京師範大學新聞傳播學院副院長張洪忠教授、北京師範大學數字創意媒體研究中心主任馮應謙教授、北京電影學院動畫學院院長李劍平教授出席簽約儀式並簽署戰略合作協議。
據介紹，「中國虛擬現實教育戰略合作體」將進行學術研究合作，擬每年聯合發佈虛擬現實相關產業數據及報告；在北師大新聞傳播學院舉辦三期VR工作坊、培訓了來自近五十所高校的百余名教師基礎上，進一步聯合實施虛擬現實師資的高級培訓，共同進行相關課程、教材研發，並規範實驗教學。
同時，「中國虛擬現實教育戰略合作體」還將聯合打造虛擬現實創作工作坊，為學生建立專業實踐平台；並積極與業界合作，聯合推進虛擬現實教學與產業聯動，打造教學產業一體化平台。(完)
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