村上春樹《我的職業是小說家》出版 歷時6年完成北京新浪網 (2016-12-27 20:31)
中新網北京12月27日電(上官雲)27日下午，日本著名作家村上春樹首部自傳性作品《我的職業是小說家》在北京日本文化中心首發，著名作家笛安、丁丁張到場與讀者分享了對村上春樹及對該書的感悟。回憶起第一次讀到村上春樹作品的時候，笛安笑著說，當時並沒有一下子成為粉絲，「我覺得是給我打開了一扇門：原來小說可以這樣寫」。
據活動主辦方新經典文化介紹，《我的職業是小說家》延續了村上一貫輕鬆、幽默的風格，村上為此書還特地創造出一種「親密的談話感」的文體，「這本書花費六6年時間創作，村上春樹還在書中坦誠公開了對諾貝爾文學獎、如何看待35年創作生涯等問題的看法」。
在《我的職業是小說家》一書中，村上春樹講述了自己作為一名普通人如何通過不懈努力，實現了成為一名小說家的夢想，並在書中寫道：「我就是一個比比皆是的普通人。走在街頭也不會引人注目，在餐廳里大多被領到糟糕的座位。如果沒有寫小說，大概不會受到別人的關注吧。」
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「我通過這本書對村上春樹有了全新的認知。」丁丁張表示，自己看完這本書感觸很深，「村上春樹在裏面寫到很多自己剛出學校、走入文壇，然後如何開始創作，以及很多寫小說時候的心境。我相信，這是真實的他」。
笛安透露，自己特別羡慕村上春樹從來不覺得有什麼東西難寫，「我曾經有過特別恐慌自己寫不出東西的時候。村上春樹說，寫小說是個人寂寞的體力勞動，這個行業的門檻就是，有的人能夠堅持常年地寫下去」。
「『誠懇』是他這本新書的基調。」丁丁張補充道，「村上春樹很坦誠地寫了大量人生中尷尬的瞬間，裏面有很多人生的味道」(完)
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