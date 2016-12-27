山城今日陽光傾城 未來三天各地多雲間陰天北京新浪網 (2016-12-27 20:37)
華龍網12月27日20時訊（記者 黃宇）連續的陰雨天在今（27）日離開，山城迎來久違的陽光。不過最新天氣預報顯示，未來三天，全市各地多雲間陰天，部分地區早上有霧，出門時記得添衣噢。
市氣象台統計，昨日重慶偏西地區陰天為主，其餘地區間斷小雨轉陰天；氣溫0～12℃。今日山城日光傾城，到15時，全市氣溫較昨日此時都有所上升，大部氣溫在12℃以上，主城沙坪壩區氣溫13℃，全市最高彭水15.4℃。
據預報，12月27~28日，重慶偏南地區有零星小雨，其餘地區陰天轉多雲，氣溫4～14℃；12月29日，各地多雲間陰天，早上部分地區有霧，氣溫3～14℃。
氣象台專家根據模型計算結果顯示：偏南地區較適宜採摘柑橘，其餘地區均適宜開展採摘工作；29日各地區均適宜開展採摘工作；建議柑桔成熟區抓住晴好天氣，及時推進採摘工作。
未來三天天氣
27日夜間到28日白天，各地多雲間陰天，偏南地區夜間有零星小雨，平壩河谷地區早上有霧，大部地區氣溫3～15℃，城口及東南部0～13℃。主城區：多雲間陰天，8～14℃。
28日夜間到29日白天，各地多雲間陰天，平壩河谷地區早上有霧，大部地區氣溫：1～14℃，城口及東南部：-1～12℃。主城區：多雲間陰天，8～13℃。
29日夜間到30日白天，各地多雲間陰天，平壩河谷地區早上有霧，大部地區氣溫：3～14℃，城口及東南部：0～13℃。主城區：多雲間陰天，9～13℃。
主城區6小時預報：27日20時～28日02時，多雲間陰天；28日02時～28日08時，多雲間陰天；28日08時～28日14時，多雲間陰天；28日14時～28日20時，多雲間陰天。
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