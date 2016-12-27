現代快報訊（通訊員 許建彪 記者 林清智）12月21日10時許，在丹陽市華南新村123棟附近的一個十字路口，兩輛轎車通過路口時均未減速慢行，致使輛車發生碰撞。事故發生后，黑色小轎車未能及時採取措施，硬生生地將路口附近一座民宅的大門撞開。

丹陽交警大隊12月27日通報稱，該事故已經處理完畢，警方認定，發生事故的兩輛汽車承擔事故的同等責任，而被撞的這扇大門據稱價值數萬元，目前也已經修好，相關費用將由保險公司買單。

交警部門提醒，行至沒有交通信號燈指示的路口時，一定要減去慢行。萬一發生事故，一定要及時制動停車，避免發生事故后又裝上附近的人、車或固定物。

（編輯 王鵬）