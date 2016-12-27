一群同屬五年級的地方仕紳所組成的「五年級同學會」，媒合新北市雙和地區的社團、企業、宮廟等社會資源，27日捐贈300張鞋子兌換券及386包尿布給新北市「實物銀行」，由副市長侯友宜（中）代表接受。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 105年12月27日