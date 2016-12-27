首輛台灣國家團隊生產淡海輕軌列車亮相中央社 (2016-12-27 20:50)
新北市「淡海輕軌」工程進度已完成近5成，全台第一列跨國合作，從設計、製造到測試都在台灣完成的輕軌列車（圖）已運抵淡水，後續將配合現場工程進度，準備進行線上運行測試。（新北捷運局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 105年12月27日
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