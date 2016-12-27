戴維斯：傅達仁是傳奇中央社 (2016-12-27 20:50)
資深媒體人傅達仁（右）不論身為球員、教練、記者、主播、球評，無時無刻都為提升台灣籃壇實力、環境努力，讓「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）（左）也讚嘆「他（指傅達仁）是傳奇」。中央社記者李晉緯攝 105年12月27日
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