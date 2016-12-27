韓3男神鬥智 偷天對決搶當國民電影中央社 (2016-12-27 20:20)
（中央社記者吳琬婷、陳渝涵台北27日電）韓國男星李秉憲、姜棟元、金宇彬在電影「偷天對決」爾虞我詐，該片上映5天票房衝破3百萬觀影人次、直追「屍速列車」，有望成為今年第2部破千萬人次的韓國國民電影。
「偷天對決」號稱年度最強犯罪動作片，不少隧道打鬥、飛車追逐及驚心動魄槍戰等刺激場面，並網羅韓國最具代表性3名演員李秉憲、姜棟元、金宇彬演出。該片前往菲律賓治安最黑暗區瓊斯橋取景，拍出黑白兩道相競逐的緊張感。
該片21日在韓國上映，至26日票房已破新台幣7億元、觀影人次突破327萬，票房飆升幅度直追今年上映4天即破400萬人次的「屍速列車」，有望成為繼其之後第2部破千萬人次的韓國國民電影。
李秉憲、姜棟元、金宇彬在戲中形成三角對決，分別飾演憑藉強大口才與人脈非法吸金的陳會長、欲將犯罪組織一網打盡的智慧搜查員，以及非法組織中準備造反的首席智囊，3方各顧己利、互騙與被騙，一場鬥志更鬥狠的追逐就此展開。
「偷天對決」將於明年1月13日在台上映。1051227
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