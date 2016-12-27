余秉諺壞透嚐苦頭 裸奔完慘遭折腳活埋NOWnews今日新聞 (2016-12-27 19:58)
余秉諺在民視八點檔《春花忘露》中飾演反派終於自嚐苦頭，繼在松山機場前裸奔之後，這次又被困在砂石裡活埋，為了這場戲，他硬將14號的大腳塞進9號的雨鞋裡，腳都只能用折的。
身穿西裝站在砂石場中間，余秉諺說本來打算讓砂石直接落在他身上營造危機感，後來考量安全所以只讓砂石車在旁邊慢慢灑，結果速度之慢連導演都忍不住下去鏟砂，還因此扭到腰讓他深覺不好意思。
網友幽默將余秉諺和陳謙文配對，笑稱王光明愛不到李有土，所以才一怒之下把他身邊的女人都搶走。余秉諺笑稱幾乎每檔戲都會被網友和男生配對，透露自己在同性市場超吃得開，還曾有朋友告訴他「有男生說跟你上過床」，讓他覺得這些謠言真是太有趣了。
余秉諺耶誕節賺到1天假，開心陪伴老婆在家過節，甜曝夫妻兩還有耶誕「制服」，每年一定穿同一件過節，看照片回憶時都有紀錄的特別感覺。忙到沒時間好好陪伴愛妻，他許諾等到工作告一段落，明年計畫帶老婆去度蜜月，在國外好好把1年的辛苦都釋放，儲存好體力之後，再回台灣拚做人，現在也抓緊時間健身，努力把身材維持在最好的狀態。
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