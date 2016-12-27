▲王大陸（右）看到喬羅素，高興不已。（圖／當樂娛樂，2016.12.27）

王大陸正在拍攝新片《奇幻之旅》，是由《美國隊長》《復仇者聯盟》導演羅素兄弟擔任監製，殺青前夕，羅素兄弟中的喬羅素（Joe Russo）到片廠探班，讓王大陸喜出望外。

王大陸表示，開拍前曾透過視訊，和羅素兄弟一起討論「桑榆」這個角色，但一直無緣見到本尊，「眼看電影就要殺青了，以為沒有機會見到導演，現在竟然出現在我眼前，讓片廠成為滿滿驚喜回憶的大平台！」



王大陸見到久仰的喬羅素非常開心，特地送上鳳梨酥當見面禮，二人相談甚歡，對方更表示看過王大陸的演出，讓他們相當驚艷，對於他在角色上的創作和演繹，超乎他們的想像，大讚王大陸說：「我們真是選對人了！」讓王大陸開心不已：「今年聖誕節雖然在工作中，不過能得到導演的肯定，真的是最棒的聖誕禮物了。」

▲王大陸與喬羅素（左）相談甚歡。（圖／當樂娛樂，2016.12.27）

由於《奇幻之旅》趕拍中，王大陸聖誕節和跨年都必須持續拍攝，無法休假。年底他接連有3部電影上映，和霍建華合作的《28歲未成年》，與黃遠、賴雅妍合作的《一萬公里的約定》，以及參與成龍的電影《鐵道飛虎》。