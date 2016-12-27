創意生活產業通路化「匯品味(Senseco)」盛大開幕--53家創意生活標竿業者齊聚台南 獲授證表揚大成報 (2016-12-27 18:47)
經濟部工業局呂正華副局長表示，今年率先成立的三個「匯品味(Senseco)」平台，是以創意生活產業為基底，串聯不同通路類型之各類文創、在地商品曝光度與商機，展現企業風格特色與高質美感的事業價值，例如：「佳佳西市場旅店」延續日式及閩式風情的屋中屋建築特色，融合「屋下台南老房子斷面屋」及「日式老房子斷面屋」創作，將佳佳的一樓打造成台南城市斷面的縮影！將匯品味好物商品結合佳佳選品共同展售創造商機；位於高雄市的「紅頂穀創穀物文創樂園」整體規劃結合工業風、紅磚、穀倉相關元素，以匯品味好物商品結合紅頂穀創文創商品及二樓穀倉藝文展覽藝術家商品共同展售，匯聚三方文創好品，豐富平台多元性；位於桃園市的「郭元益糕餅博物館」則為全台首座「綠標生活館」，延續綠標館松木建材元素，製作各式不同尺寸的木櫃，依販售文創好物商品特性及數量靈活應用。此外，更串連桃園在地獨立書店，提供各式創新服務、商品及手作DIY活動等，吸引國內外遊客人流，推廣創意風格之遊憩體驗。
經濟部工業局推動「創意生活產業發展計畫」，鼓勵業者從生活中發揮創意，將創新思維及文化內涵融入經營模式，塑造企業獨特之經營風格。透過「匯品味Senseco」文創跨域平台開幕典禮暨創意生活事業表揚授證活動，肯定創意生活事業點的經營與成就，將創意生活產業擴散發展，以既有創意生活事業之基礎，結合優質文創商品進駐販售，期待明年度吸引更多有志發展創意生活事業投入，厚植臺灣文創產業與特色通路的軟實力，奠定臺灣文創文化之地位，增進創意生活產業新價值。
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