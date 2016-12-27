【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】竹苗區威秀影城12/28-12/30陸續推出一部部強檔新片，包含《刺客教條》、《長城》、《擺渡人》、《通靈美人》與《深夜食堂 電影版2》等5部，陪伴影迷迎接新年來臨！同時，該影城也推出3大好康活動，無論是1月慶生、情侶跨年或是4DX電影的愛好者都有機會獲得限定好禮，2016年的尾聲與2017年的到來就和最愛的電影一起共渡吧！竹苗區威秀影城表示，該影城將於2017年1月1日至1月31日舉辦「元月壽星長一歲 ‧ LINE@好友生日禮」慶生活動，只要是1月份出生的影迷朋友，在活動期間前往竹苗區威秀影城購票時出示此影城的「LINE@主頁上的壽星獨享活動圖示」及「身分證明文件」，即可兌換限量生日禮，讓影城陪伴壽星歡慶這一年中最重要的時刻！新竹區威秀影城本周上映的新片介紹如下：■《刺客教條》──4DX版本同步上映！GOLD CLASS頂級影廳跨年場次現正熱售中！類 型：奇幻/科幻、冒險、動作片 長：1時56分導 演：賈斯汀克佐演 員：麥可法斯賓達、瑪莉詠柯蒂亞、傑瑞米艾朗內容介紹：★ 史上最暢銷電玩終極大銀幕呈現 全球影迷最渴望的冒險★ 耗資億萬美金 製作規模空前絕後 遠赴馬爾他和西班牙 實景重現歷史場景與極限跑酷★ 《X戰警》「萬磁王」麥可法斯賓達製作、主演 一人分飾兩角 在過去與現在展開終極對決★ 瑪莉詠柯蒂亞 x 傑瑞米艾朗 x 阿麗安拉蓓 影壇帝后同場競飆演技★ 解密基因記憶 穿梭時空 展開最偉大的任務 過去的死 是為了未來而活★ 史詩壯觀場面凌駕《神鬼傳奇》 高科技概念堪稱新世紀《駭客任務》活在現代的卡倫林區透過革命性的科技解開了基因記憶，讓他經歷了15世紀祖先阿基拉在西班牙的冒險，而意外發現自己原來是神祕的「刺客」秘密組織的後代，在獲取驚人知識和技能之後，林區決定起身對抗專制壓迫的現代聖殿騎士們。罪犯卡倫林區因犯下殺人罪，本已被執行死刑，但醒來後發現自己身在西班牙的阿布斯特戈工業，映入眼簾的是蘇菲亞瑞金，她跟父親亞倫瑞金（傑瑞米艾朗 飾）正在主導一連串實驗，企圖透過科技增強人類能力，而林區正是他們的「病人」之一。不明就裡的林區被強迫接上「記憶回溯機」（Animus），這台機器可以利用高智慧科技讓使用者開啟基因記憶，重新經驗祖先的故事，林區因此回到15世紀的西班牙宗教裁判所，親歷祖先的記憶，也在此時發現自己的祖先阿基拉（Aguilar）原來是名刺客，一邊與聖殿騎士們對抗，一邊尋找非常重要的神器。林區親歷阿基拉的過去後，受到了影響，他決定利用獲取的知識和技能，起身對抗現代的聖殿騎士們，掀起一場革命風暴……■《長城》──GOLD CLASS頂級影廳跨年場次現正熱售中！類 型：動作、劇情片 長：1時44分導 演：《滿城盡帶黃金甲》張藝謀演 員：《神鬼認證》麥特戴蒙、佩德羅帕斯卡、《捍衛任務》威廉達佛、《風暴》劉德華、《警察故事2013》景甜、《破風》彭于晏、《重返20歲》鹿晗、《特殊身分》張涵予、《痞子英雄2：黎明再起》林更新、《小時代》陳學冬、《奔跑吧兄弟》鄭凱、《推拿》黃軒、《老炮兒》王俊凱內容介紹：菁英部隊為了人類存亡，在長城上與敵人一決生死。兩個英國人在15世紀來到中國，親眼目睹中國人修建萬里長城的目的，不僅是為了抵禦蒙古人的進攻，還是為了預防一種非人類的恐怖生物的襲擊的故事。奧斯卡得主麥特戴蒙飾演一位歐洲傭兵，被禁錮在中國長城，發現不為人知的祕密。眼看呲牙咧嘴的野獸接踵而來，團團圍住雄偉的城牆，他的英勇戰勝了他的貪婪，憤而加入中國當地的菁英部隊，挺身對抗難以想像的強大惡勢力。■《擺渡人》類 型：喜劇、劇情片 長：２時９分導 演：張嘉佳演 員：梁朝偉、金城武、陳奕迅、楊穎(Angelababy)、張榕容內容介紹：每座城市都有屬於自己的傳奇，這座城市的傳奇就是「擺渡人」，據說，他們能消除世間痛苦。酒吧老闆陳末和合夥人管春(金城武 飾演)，平時看起來吊兒郎當，但其實是「金牌擺渡人」，空手接白刃、人肉千斤頂，只要你「預約」，就「無所不能」。鄰居女孩小玉(楊穎 飾演)為了偶像馬力(陳奕迅 飾演)，預約了他們的服務，但在幫助小玉挑戰整個城市的過程中，陳末和管春也逐漸發現了自己躲不過的問題。從歡天喜地的生活，到驚天動地的瘋狂，擺渡人最輝煌的篇章，從這裡開始。■《通靈美人》類 型：奇幻/科幻、懸疑、驚悚、劇情片 長：1時46分導 演：《愛慾來襲時》蕾貝卡斯洛托維斯基演 員：《黑天鵝》娜塔莉波曼、莉莉蘿絲戴普、《情慾內視鏡》埃曼諾薩藍傑內容介紹：★ 奧斯卡影后娜塔莉波曼大銀幕女神再現★ 強尼戴普之女莉莉蘿絲挑戰演技大躍進★ 情慾糾葛、姐妹，黑暗超越《黑天鵝》★ 金馬影展瞬間秒殺、一票難求！威尼斯影展、多倫多影展驚豔四座！1930年代，一對美國姊妹遠渡重洋到巴黎謀生，姊姊蘿拉是個天生的表演者，美貌、自信且舌燦蓮花，妹妹凱特則有著神奇通靈能力，能夠與逝者溝通，兩人憑著通靈才華登上華麗的巴黎舞台，一場又一場的玄奇表演，跨越了生與死的疆界，與陰陽界逝者產生聯繫，每次的演出都令觀眾嘆為觀止、大受歡迎，並引起注意。一位充滿野心的法國電影製片家很快的便被兩人的天賦和美貌深深吸引，力邀她們進入五光十色的電影產業，準備進行前所未見的拍攝計畫與通靈實驗。姊妹倆一頭栽入了這個充滿誘惑的浮華世界，享受著名與利所帶來的豐厚收穫，但蘿拉逐漸發現事情並不單純，這位製片似乎另有所圖，她們更因此陷入慾望、迷惘、猜疑、忌妒的爭執之中，逐漸迷失…■《深夜食堂 電影版2》類 型：劇情片 長：1時48分導 演：《東京鐵塔：老媽和我，有時還有老爸》松岡錠司演 員：小林薰、小田切讓、多部未華子、余貴美子、佐藤浩市、池松壯亮內容介紹：長日終盡，眾人各自踏上歸途時，繁華新宿的某條小巷裡，食堂老闆的一天才正要開始。菜單上只有五道菜，但請隨意點菜，條件若允許就可以料理。營業時間是晚上十二點到早上七點左右，大家都稱這裡作「深夜食堂」。某天，常客們不知為何接連以喪服裝扮來到店內，其中一名女客人原本就有著穿喪服舒壓的奇怪癖好，卻在真正參加喪禮後對有著一面之緣的男子產生了好感…附近的蕎麥麵店第二代兒子，老爸過世，他同時煩惱著與母親間不睦的關係，以及與年紀比自己大的女友結婚的問題…；接到兒子為錢煩惱的求援電話，從鄉下趕到東京來、匯了一大筆錢給兒子好友的夕起子，來到食堂用餐聊起自身經歷，雖然本人毫無自覺，但週遭常客卻都想著「被詐騙了吧」，私下為她擔心著…。春夏秋冬，無論心中有著什麼樣煩惱的人，總能在享用老闆的美食後獲得重新出發的力量，這就是深夜食堂的魔力。（如欲查詢場次及訂票，可至威秀影城官方網站http://www.vscinemas.com.tw/或下載「威秀Fun電影」官方APP。）新竹區威秀影城本周其他活動資訊：■法式味蕾．金色耶誕 2017美食饗宴浪漫與你A、閃耀耶誕跨年 ★ 簡約奢華的限定美味活動時間:即日起-01/02活動內容:凡購買GOLD CLASS頂級影廳任一電影場次及【耶誕跨年雙人套餐】，即可獲得「經典皮革修容組」，數量有限，送完為止。※特別加碼:凡購買12/31(六)跨年限定場次者，還可獲贈「迎向2017年跨年派對入場券」兩張。B、跨年限定 ★ 尋找2017的甜蜜時光活動時間:12/31 23:00-01/01 00:30活動內容:凡購買【耶誕跨年雙人套餐】並觀賞跨年限定場次者，即可參加「迎向2017年跨年派對入場券」，邀請知名樂團一起到現場與你同樂，還有輕食吧與啤酒無限暢飲唷！更有機會抽中26吋或29吋CENTURION旅行箱、GRIFFIN REMEDY洗潤髮組、GOLD CLASS頂級影廳單人套票等，跨年不想人擠人，不如來場電影約會吧！■iShow卡友不動不行！4DX年末雙戰開打就缺你！即日起~12/31活動期間內，週一到週四凡至新竹大遠百威秀影城觀賞4DX版本電影，並出示iShow卡消費集點，即可獲得「4DX運動毛巾」1條！數量有限送完為止！（圖由竹苗區威秀影城提供／竹苗區威秀影城12/28-12/30陸續推出《刺客教條》、《長城》、《擺渡人》、《通靈美人》與《深夜食堂 電影版2》等5部強檔新片。）