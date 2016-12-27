新浪科技訊 12月27日消息，今日星影聚合旗下的直播平台盒飯LIVE正式宣布上線並與華誼兄弟達成戰略合作。

巨頭加速收割的直播戰場

華誼兄弟副董事長、CEO王中磊出席現場，他提到，與星影聚合的合作，許多人會問他，直播已經不是新鮮事物，並且正在經歷大浪淘沙的過程，市場上已經出現諸多擁有自身特點、良好業績的直播平台，華誼兄弟此時入場是否為時已晚？王中磊表示，「與星影聚合的合作主要看中其直播定位，直播傳遞的是內容，華誼自創立初就定位為以內容為產業的娛樂公司，未來將與星影聚合在電影作品、電視作品、電影院線、明星資源等展開新一輪合作。」

而這也意味著在互聯網巨頭之後，娛樂行業巨頭加速入場直播行業。早前，在互聯網領域，騰訊、網易、奇虎360等互聯網巨頭或獨立開發直播業務、或投資直播平台，阿里、騰訊、百度各系的視頻平台的直播業務也漸次開展，此外，一些娛樂行業、影視行業的大企業也陸續入場。

直播平台經過近一年的裂變與野蠻生長，玩家類別已經走向規模化與集團化，無論是互聯網行業，還是娛樂行業，擁有流量優勢、資金優勢、資源優勢的巨頭們的布局已經漸漸落定，洗牌期或即將到來。

直播內容向PGC內容持續轉移

而與行業洗牌同時進行的還有直播內容的更新升級。

星影聚合相關人士分析說，在直播市場日趨火爆的背後，直播行業也陷入了「囚徒困境」：人員多而不精，大量低素質主播充斥直播平台；平台數據造假，虛假打賞嚴重；內容僅依靠美女和遊戲吸引，內容創造較為弱勢。

改變直播市場的這一形態也由此成為開發盒飯LIVE的初衷。星影聚合CEO孫寧介紹說，盒飯LIVE主打明星直播和達人主播，是市場上第一家做B2C內容的直播平台，通過粉絲俱樂部、偶像級主播、匠心級欄目、超豪華禮物做精品直播內容，以PGC為主要模式的全明星娛樂平台，打造移動直播的粉絲經濟新生態。

值得注意的是，與其它直播平台不同，用戶可以觀看獨家視頻，了解鏡頭背後的明星生活和八卦趣聞。此外，盒飯LIVE的主播也需通過顏值與實力的篩選。

華誼兄弟董事王夫也談及與星影聚合合作的想法，」今年前10個月，整個行業風風火火，到現在已經逐漸回歸理性，直播終歸是內容的載體，但許多直播都已失去內容的基因，直播的內容有無限可能。」

王夫也也由此介紹了他所理解的盒飯LIVE未來的發展方向：一是PGC內容高傳播、高娛樂性、高頻詞、高密度的播放，將平台的娛樂屬性傳遞給觀眾；二是主播打造，通過節目矩陣，使得主播在節目中不斷提高與進階，打造偶像，讓主播從手機屏走向電影屏；三是形成粉絲經濟的閉環，全面打通內容與粉絲，形成聯動。

未來，兩者將利用平台資源和優勢內容，通過高話題性娛樂內容的全新包裝與資源整合，進行PGC內容的打造和輸出，聚焦互聯網社群和粉絲經濟，建立新星培養機制和輸送體制。（譚宵寒）