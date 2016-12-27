柯文哲客串魏德聖電影 盼觀眾支持國片中央社 (2016-12-27 20:03)
（中央社記者吳琬婷台北27日電）台北市長柯文哲在導演魏德聖的新片「52Hz, I love you」中客串一角，他今天出席電影特映會，觀賞自己在電影中的表現，他也向台灣觀眾喊話，希望大家一起進電影院支持國片。
導演魏德聖執導的音樂喜劇片「52Hz, I love you」今天在台北信義威秀舉行特別放映會，台北市長柯文哲、台北市文化局局長鍾永豐、導演魏德聖、演員安乙蕎都出席向現場觀眾致意。
電影中除將台北市營造成傳遞幸福的浪漫城市外，也特邀柯文哲獻出電影處女秀，客串演出證婚人一角。柯文哲說，「對於國片，台北市政府一定會給予最大的支持，也歡迎其他導演以台北市為拍攝背景。」
柯文哲今天也將親自驗收自己在電影中的表現，他笑說，「很想看看自己在大銀幕上長什麼樣。」同時也呼籲台灣觀眾一起進電影院支持國片、一起支持魏德聖導演。
魏德聖則表示，電影很難得以台北市為背景，希望電影有拍攝出不一樣的台北，他認為，這個城市不應該只有理想，也要有愛情，兩者互相交映才是最和諧的生活。
魏德聖的前作「海角七號」中，一開場就是男主角范逸臣用髒話咒罵台北，讓人揣測魏導是否怨恨台北。魏德聖今天解釋，「我其實沒有氣台北，是氣年輕時在台北的自己不爭氣。」
「52Hz, I love you」將搶攻賀歲檔期，於1月26日在台上映。1051227
關鍵字：
上一則：劉亞仁體檢未過關 入伍服役再延遲
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【ALBA】即動宣言計時腕錶-銀x黑/45mm(VD53-X219SD AT3829X
- 【LV】牛皮飾邊金屬吊牌鑰匙扣(M65218)
- 【GUCCI】真皮鏤空經典馬銜高跟鞋-37號(深棕色)
- 【荒野 wildland 】女款 中長版 貉子毛單件式保暖羽絨外套_
- Timberland 男款藍黑色迷彩圖案休閒短褲
- 【Hush Puppies】海灘男孩三眼計時腕錶(藍/45mm)
- Kolin歌林 5-7坪節能定頻冷專一對一KOU-32203/KSA-322S03(
- 【SUMMER寶石】白底青天然翡翠手鐲(手圍18.5號-WG-06)
- 【品味居】馬琳 實木皮革餐椅
- 【Valentino范倫鐵諾】雪白精密全陶瓷珍珠貝面手錶 旋轉外
金裕貞因休克緊急住院 後續日程有待調整【Wow!NEWS新聞網】
李準基為《步步驚心 麗》甩肉15公斤 姜河那等等帥哥互飆演技【Wow!NEWS新聞網】
聖誕節PO同款跑車 水原希子疑放閃緋聞男友【NOWnews今日新聞】
金素妍辭演「爸爸好奇怪」 新女主正在物色中【Wow!NEWS新聞網】
袁惟仁載巨乳妹回家 陸元琪自諷「我胸部太小不夠看」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》