對於新手玩家如果能掌握一些小技巧，會對玩遊戲或是人物成長很有幫助的，下面小編給大家分享下垃圾王實用技巧盤點，一起來看下吧。

總是看到很多新人，明明對遊戲不熟悉，卻總想一開始就開生存難度，導致玩起來又沒有目標，人物成長又很弱，那麼下面【垃圾王】盤點一些你可能可以用上的小技巧，助你度過難關

開局走到紅火箭后大家可能都會帶上狗肉探索更多的世界，然而其實紅火箭是有個隱藏的寶藏的，那就是坡下有一個魔性的房間，裏面有很多物資，關鍵是，這裏的東西是無限刷新的，而且速度非常之快，快到只要遊戲內時間3小時就會刷新，現實時間差不多就是5分鐘一刷吧

盤點一下具體有些什麼吧

門后一個球棒，正面冰箱加柜子上面有糖衣麥片2個，豬肉罐頭一個，量子可樂一個，二樓有一個髮夾，一個煙灰缸，一個焊接護目鏡，一個紅色方巾，一個藥盒，窗檯有一個可樂和兩個空可樂瓶，一個進階級保險箱，裏面固定會刷子彈(各種都有)，一把槍(看等級出，不過一般都是鐵管)，戰前貨幣若干，一個含金銀的垃圾

然後紅火箭鼴鼠洞門口，有一個油桶，一個空油罐，咖啡壺，咖啡杯，鎚子扳手若干，一個滅火器

只要你離開這個區域5分鐘，就會刷新，那麼前期你在建設庇護山莊的時候，可以過一會跑過來搜刮一次，基本上你需要的東西都可以在這裏刷夠，尤其是前期沒布造床，沒瓷器造水廠，沒油什麼的，而且多跑幾次你子彈都能存出一大堆，更何況時不時拿到的可樂，等你以後就知道有多好了

2，異次元髮夾盒

傳說，每個髮夾盒，都連接著一個異次元空間，但是老冰棍的鹹豬手力量太強，會把這個不穩定的空間破壞

好吧，開個玩笑，其實，當你看到一個髮夾盒，撿起後會獲得幾個髮夾，僅此而已，但是，如果你指揮隊友撿起髮夾盒，你會驚奇的發現，隊友不但獲得了髮夾盒，而且多了幾個髮夾

所以，你只要收集到足夠的髮夾盒，讓隊友撿，就可以無限大量刷髮夾了，缺錢嗎，用髮夾去買東西吧

3，沒有子彈怎麼辦，敵人給咱造

輻射4新加入一個機制，就是槍的彈夾裡子彈是額外計算的，所以你殺一個敵人，看包里只有幾顆子彈，但是你搜刮后卻多了幾十發，這種機制控制著敵人換彈的時機

那麼，如果你潛行塞給敵人一把槍和一顆子彈，然後偷走敵人的包里的子彈，這時候站起來讓他敵對，你看到的第一件事就是他會掏出你塞給他的槍，然後換彈。。。

等他換彈完成後幹掉他，拿走背包里的東西，你發現你多了一堆子彈。。。

這種方法適合那種子彈多的槍，或者改造后彈容高的槍，比如加特林，改圓盤彈夾的突擊步槍，改彈夾的土製步槍等等。。

4狗肉洗白大法

狗是人類的好朋友，同樣也是垃圾王的好朋友，狗肉願意為你叼起任何一個紅色的物品，也願意為你翻一個紅名的容器，人們對這麼一隻狗兒的行為視而不見

當狗肉翻一個紅名的容器，裏面叼出來的所有東西都是洗白了的，那麼如果你在哪裡偷了東西，一直紅名看起來不舒服，就找個紅名的容器吧，把紅名的東西放進去，再指揮狗肉拿出來，瞬間洗白了

5卡製作

當你在製作的時候，如果你選好后按E，然後在確認製作框出來前迅速用滑鼠移動到另外一個物品上，如果確認框出來了顯示你卻選中了另一個製作，那麼確定后就會製作後來選中的東西，消耗材料為實際製作的，如果沒有材料也會製作出來

這個應用的好處是，你可以繞過材料和技能需求的限制，只要你在一框內的製作都可以用這個方法，你會發現你不用點PERK就可以把動力甲改到最高級，前期康科得拿到第一把毛瑟就可以全部改滿6搖(6搖就能有192點傷害，等於是前期最好得狙，能用很久了)，點一點爆破專家就可以無限造各種手雷，所消耗的只是膠水而已，而膠水是可以超級大量生產的

其他還有很多應用方法，比如造各種BUFF食物，造隱形小子(其實是個粥)，造注射器針等等等等

6暗影塗裝頭盔

有些人不喜歡點製作技能，又不想用上面的方法，那麼如何獲得一個有暗影塗裝的戰鬥頭盔呢

做凱伯的血清任務時，做到去關老伯的房子，進大門前存個檔，進去後門口有個屍體有幾率掉各種塗裝的戰鬥頭盔，如果不是就讀進門前的檔就好了

7被稱為無限提款機的近戰武器系列

如果你的近戰武器擁有一個改造，比如鋸齒中國劍，那麼你選擇製作一個普通改造，再換回來，你會發現你包里多了一個配件，叫做軍官劍無強化改造，關鍵是，造這個不需要任何材料，但是配件卻可以賣錢。。。不過你造一個就要退出來把這個空白改造存起來或者丟地上

所以說什麼賣杰特賣釘子都是LOW。。。鼓丘食堂固定就能買到一個帶改造的劍

給我一把劍，我能買下全世界。。。

其實後期動力甲也能用這種方法，而且賣的錢更多