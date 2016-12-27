新浪科技訊 日期:12月27日晚間消息，松下和特斯拉今日宣布，雙方已決定從明年起在紐約工廠生產光伏電池（太陽能電池）及組件。

兩家公司在一份聯合聲明中稱，雙方計劃從2017年夏季起在紐約布法羅（Buffalo）工廠生產光伏組件，到2019年產能將提升到一千兆瓦。

該計劃是兩家公司今年10月宣布的太陽能電池合作計劃的一部分。當時，雙方達成一項協議。根據該協議，特斯拉將在紐約布法羅市的新SolarCity工廠生產太陽能電池板。

但當時，這隻是一項非約束性協議，其結果取決於特斯拉股東是否批准收購SolarCity交易。上個月，特斯拉宣布完成對太陽能公司SolarCity的收購，從而為特斯拉整合SolarCity太陽能電池板業務鋪平道路。

除了太陽能電池，松下目前還是特斯拉鋰離子電池的主要供應商。2014年，松下曾同意對特斯拉超級電池工廠的設備、機械和其他製造工具進行投資。該工廠總造價為50億美元，預計在今年年底投入生產。（李明）