27日中國政府網消息，國務院印發了「十三五」國家信息化規劃，提出優先行動目標，目標到2018年，開展5G網路技術研發和測試工作。加快推進5G技術研究和產業化，加快推進下一代廣播電視網建設與融合，推動下一代互聯網商用進程，加強未來網路安全保障，積極防範未來網路安全風險。

規劃指出，到2018年，要面向「一帶一路」沿線及周邊國家提供基本服務，到2020年，建成由35顆衛星組成的北鬥全球衛星導航系統，為全球用戶提供服務。加強北鬥核心技術突破，加快北鬥產業化進程。服務共建「一帶一路」倡議，實施衛星導航產業國際化發展綜合服務工程，加快海外北鬥衛星導航地基增強系統建設，推進北鬥在亞太的區域性基站和位置服務平台建設，加快建立國際化的產業技術聯盟和專利池。

規劃還指出，要積極推進物聯網發展。推進物聯網感知設施規劃布局，發展物聯網開環應用。實施物聯網重大應用示範工程，推進物聯網應用區域試點，建立城市級物聯網接入管理與數據匯聚平台，深化物聯網在城市基礎設施、生產經營等環節中的應用。

到2018年，還將形成公共數據資源開放共享的法規制度和政策體系，建成國家政府數據統一共享交換和開放平台，跨部門數據資源共享共用格局基本形成；到2020年，實現民生保障服務等領域的政府數據集向社會開放。

到2017年，80個信息惠民國家試點城市初步實現政務服務跨區域、跨層級、跨部門「一號申請、一窗受理、一網通辦」，形成方便快捷、公平普惠、優質高效的政務服務信息體系；到2020年，全國範圍內實現「一號一窗一網」目標，服務流程顯著優化，服務模式更加多元，服務渠道更為暢通，群眾辦事滿意度顯著提升。

建立完善統一身份認證體系。以公民身份號碼為唯一標識，探索運用生物特徵及網路身份識別等技術，聯通整合實體政務服務大廳、政府網站、移動客戶端、自助終端、服務熱線等不同渠道的用戶認證，形成基於公民身份號碼的線上線下互認的群眾辦事統一身份認證體系，實現群眾辦事多個渠道的一次認證、多點互聯、無縫切換。

此外，規劃還就美麗中國信息化專項行動、網路扶貧行動、新型智慧城市建設行動、網上絲綢之路建設行動等方面明確了行動目標。

附件：「十三五」國家信息化規劃