澎湖公車擬罷工 縣府協調民間軍方支援中央社 (2016-12-27 19:43)
（中央社澎湖縣27日電）澎湖車船處企業工會通過罷工投票，澎湖縣政府今晚也採取緊急應變作為，除一一徵詢駕駛員是否上班外，人力不足部分將請遊覽車、國軍或民間支援，以學生專車為優先，讓島內公車不斷線。
澎湖縣政府對於車船處企業工會所提的契約駕駛薪資調整比照契約技工、加發年終獎金、離島加給、子女生育、教育、喪葬等補助，及提高車輛第3人責任險由新台幣180萬元提高至300萬元等訴求，將立即向勞動部請示。
澎湖縣政府發言人蘇文章指出，澎湖車船處是擔任全澎湖的交通運輸，且民眾大都是就醫或消費時搭乘使用，一旦停駛將造成重大利益危害，不得不慎，但尊重工會的決定。
蘇文章表示，縣府車船處將漏夜一一徵詢所有駕駛出勤之意願，至於人力不足部分，將協調遊覽車、或國軍、民間人士等協助支援，並以學生專車為優先、熱門路線次之，對於因罷工對民眾搭車造成不便，還請民眾體諒。1051227
關鍵字：
上一則：馬公觀音亭捐油米 助弱勢過好年
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- CITIZEN xC系列 自信魅力光動能計時錶(FB1430-51W)-粉橘/38
- 小強最後的晚餐-一點絕2%凝膠餌劑(30g)*2入
- 【品味居】凱納 檜木紋6尺實木收納櫃/電視櫃(二抽屜＋三門
- 【SUMMER寶石】天然緬甸A貨冰糯翡翠手鐲(實物實拍 G7-913)
- 【AS】克蘿蒂黑夜色三人座皮沙發
- adidas 慢跑鞋 Crazymove CF W 女鞋
- 【SUMMER寶石】白底青天然翡翠手鐲(手圍18.5號-WG-15)
- Fair Lady Soft芯太軟 典雅派拼革尖頭高跟鞋 黑
- CAMEL - 倫敦品味十字紋防潑水牛皮掀蓋側背包-共2色
- HITACHI日立12.5公斤風熨斗滾筒式洗脫烘【右開】SFBD5200WR
年金方案出爐 軍公教團體：反抗到底【中央社】
國旅卡新制8千元限用國內團旅 葉宜津：回歸國旅初衷【NOWnews今日新聞】
川蔡通話效應 民調：6成8民眾認同且高興【NOWnews今日新聞】
本報點評--政府是兩岸交流的助力還是阻力？【中央日報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》