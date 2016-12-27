新台灣人看傅達仁 戴維斯：他是傳奇中央社 (2016-12-27 19:38)
（中央社記者李晉緯台北27日電）傅達仁不論身為球員、教練、記者、主播、球評，無時無刻都為提升台灣籃壇實力、環境努力，讓「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）也讚嘆「他（指傅達仁）是傳奇」。
傅達仁新書「達仁傳奇新書發表會」暨「傅達仁生前追思會（見面會）」，今天在台北市長官邸藝文沙龍表演廳進行。
今天的活動由傅達仁口中，他「最親密的戰友、最可愛的敵人」盛竹如主持，籃球名人閻家驊、陳建洲、許智超、「新台灣人」戴維斯，和演藝圈的李恕權等人都到場見證。
2012年超級籃球聯賽（SBL）全明星賽的「土洋明星隊抗賽」，當時傅達仁帶領各隊洋將和女子超級籃球聯賽（WSBL）好手混合組成的隊伍，在比賽中一路落後給SBL一、二年級生組成的一方，最後靠著戴維斯精彩的表現才逆轉險勝對手。
傅達仁表示，那是他教練生涯的最後一場球，幾十年沒當教練了，總不希望最後一戰是輸球做收，「那時候我只告訴戴維斯，輸贏就全靠你了，結果戴維斯得分、抓籃板樣樣來，我們就這樣贏了比賽」。
戴維斯表示，運動讓全台灣的人團結在一起，不管任何的比賽，總能讓大家享受在運動的樂趣之中，他也很感謝曾有機會在傅達仁執教的比賽中打球。
除了那次短暫與傅達仁的相處，戴維斯也提到，他歸化來為中華隊打球，就是希望提升台灣的籃球實力，這和傅達仁的理念不謀而合，傅達仁不斷的希望提升台灣籃球的環境與實力，不論處在球員、教練或記者、主播、球評的位置上都是如此，「他真的是傳奇」。1051227
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