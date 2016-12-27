（中央社記者姜遠珍首爾27日專電）南韓演員劉亞仁所屬經紀公司UAA今天表示，劉亞仁15日在大邱地方兵務廳第3次接受徵兵體檢。骨科專業醫生檢查後判定，劉亞仁肩部傷情仍有待觀察，明年需重新檢查。



南韓「聯合新聞通訊社」指出，據UAA公司透露，劉亞仁在拍攝電影時左肩肌肉撕裂。劉亞仁去年12月和今年5月接受徵兵體檢時，兵務廳以同樣理由暫緩認定兵役等級。



對於南韓有媒體質疑劉亞仁不願現役入伍，UAA公司表示，劉亞仁為了現役入伍推遲了拍攝電影和廣告的日程，目前無法入伍，只能努力療傷等待下次體檢。1051227