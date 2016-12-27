王者榮耀S6賽季什麼時候開始？ 新賽季更新爆料北京新浪網 (2016-12-27 19:30)
王者榮耀S6賽季什麼時候開始？很多在王者排位的玩家們都很期待新賽季的開始，為此18183小編就為大家帶來了本期的答案。
王者榮耀S6賽季什麼時候開始？
王者榮耀S6賽季開始時間為1月中旬，同時將結束封神戰爭版本，同步更新三國亂世大版本。屆時黃忠、龐統、諸葛亮、大喬均會一一登場。
此外目前流出的內容：王者榮耀S6賽季皮膚為扁鵲鍊金王皮膚。
S6賽季新英雄：
黃忠、諸葛亮、大喬、龐統
S5賽季結算獎勵：
最強王者：3000鑽
永恆鑽石：2000鑽
尊貴鉑金：1500鑽
榮耀黃金：1000鑽
秩序白銀：500鑽
倔強青銅：300鑽
關鍵字：
上一則：飢荒個人基地怎麼建造漂亮實用
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