王者榮耀S6賽季什麼時候開始？很多在王者排位的玩家們都很期待新賽季的開始，為此18183小編就為大家帶來了本期的答案。

王者榮耀S6賽季什麼時候開始？

王者榮耀S6賽季開始時間為1月中旬，同時將結束封神戰爭版本，同步更新三國亂世大版本。屆時黃忠、龐統、諸葛亮、大喬均會一一登場。

此外目前流出的內容：王者榮耀S6賽季皮膚為扁鵲鍊金王皮膚。

S6賽季新英雄：

黃忠、諸葛亮、大喬、龐統

S5賽季結算獎勵：

最強王者：3000鑽

永恆鑽石：2000鑽

尊貴鉑金：1500鑽

榮耀黃金：1000鑽

秩序白銀：500鑽

倔強青銅：300鑽