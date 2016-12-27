陰陽師鏡姬御魂效果改動 壓制茨木大天狗北京新浪網 (2016-12-27 19:31)
陰陽師鏡姬御魂效果改動了，四件套反擊效果將不會觸發陰陽師的復活技能，這對於陣容和御魂選擇有什麼影響呢?趕緊跟著小編一起來看看吧!
二件套：生命加成15%
四件套：有30%概率反彈受到傷害的100%，鏡姬不會觸發(占卜之印·復活)和(召喚·續命)
小編講解
占卜之印·復活：八百比丘尼的技能，被占卜影響的單位在占卜期間死亡時，下回合行動時將復活並回復20%的生命值。
召喚·續命：給一名友方式神續命兩回合，若該式神在續命期間陣亡則會以鬼魂形式繼續存在，直到續命效果結束。冷卻兩回合。
官方明顯想增加鬥技中的陣容多樣性，從新出的御魂效果或者是鏡姬的改動，都是對於一波流的極大克制。想想後面的鬥技陣容即將偏向於地藏、鏡姬、木魅等御魂，並且對於茨木、大天狗等輸出型式神壓制得非常厲害。
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