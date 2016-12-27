新年祭海報鑒賞

新的三個式神分別為古籠火、夜叉和花鳥卷，小編目測花鳥卷為SSR式神，夜叉為SR式神，古籠火為SR或R級式神。

姑獲鳥皮膚

目前姑獲鳥皮膚需要參加位於北京IDO20漫展，挑戰特殊鬼王才能有幾率獲得。小編表示都不知道該怎麼來形容這波運營了（後續獲得方式？確定不是神龕4500卷？）。