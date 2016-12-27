《大唐無雙》在網易遊戲盛典上發佈了全新品牌主張「不為我而戰」。同名手游將於1月5日全平台公測。此外，端游明年還將推出全新第九大門派——御獸召喚門派。還有更多精彩改動都將在明年7周年版本為大家揭曉。

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6年無雙情懷 共築黃金時代

從《大唐無雙》到《大唐無雙零》，已經渡過了6年的戰鬥黃金時代。正是這些活躍玩家的堅守與不離不棄，才有了無雙6年13個版本的迭代。此外還有百萬獎金的皇城PK賽以及為無雙玩家打造的全民爭霸四大聯賽，全力打造出屬於MMO玩家自己的競技平台。2016年底推出首部跨國遠征資料片「護國之戰」，開創了全服聯合遠征和世界任務體系的全新PK玩法。這一切的改變只為給好戰玩家帶來更好的戰鬥體驗。

7周年品牌盛世 全方位升級大革新

2017年，將會迎來無雙的7周年品牌盛事。屆時在品牌上，將會加快《大唐無雙》IP泛娛樂化的步伐。除了聯手國內知名編劇與製作團隊，打造戰鬥IP第一劇之外，還會有全新代言人、國漫文化、戰歌同人文化等。力求將市場上這一獨特的戰鬥文化最大化演繹與傳播。遊戲上，將繼續豐富PK戰鬥玩法，全力完善競技MMORPG體系。而且，明年還將推出《大唐無雙》第九大門派，御獸召喚門派。想必全新的門派勢必會掀起又一股熱潮。

同IP手游1月5日開測在即

2016年12月16日，網易第一戰鬥網游《大唐無雙》推出手游激情版，登陸蘋果App Store后，表現優秀，穩步前進，高付費率、高ARPU值 ，超50%的次留，數據變現普遍高於市面上同類型產品。《大唐無雙》與眾多戰鬥玩家，一起迎來了移動端戰鬥的黃金時代。

作為2016年最受期待的PK戰鬥手游，不僅全方位移植端游最為經典的戰鬥玩法，更是針對移動端進行了定製化升級，打造40vs40同屏最佳團戰體驗，為手遊玩家帶來戰鬥的黃金時代。7年的無雙集成，歷時兩年的精品開發，只為給所有好戰玩家帶來新的移動端戰鬥陣地。在2017年1月5日，《大唐無雙》手游激情版將開啟全平台公測，更多的平台，更大的戰場即將開啟。

全新品牌主張——不為我而戰

為了讓更多的人了解戰鬥玩家這一群體，讓更多的人了解好戰者的戰鬥內涵。《大唐無雙》推出了全新的品牌主張——「不為我而戰」，詮釋了好戰者可以是為幫會而戰，為兄弟而戰，亦或是為國家而戰。這樣一群人，可以在遊戲內打了個你死我活，也可以在現實生活中舉杯泯恩仇。可以半夜登陸遊戲，一起為幫會廝殺，也可以為戰友，熬夜趕路，見證兄弟的大喜之日。「不為我而戰」也正是這樣一群人的戰鬥態度。

《大唐無雙》因有這麼一群熱情MMO戰鬥玩家的一路堅守才能走過這漫漫六年。也正是因為好戰玩家的熱血與激情，才與我們一起組成了《大唐無雙》戰鬥的黃金時代。那麼現在開始一起展望2017，期待新的《大唐無雙》給你前所未有的驚喜吧！