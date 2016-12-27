《口袋妖怪日月》寶可搜尋鏡拍照攻略 拍照位置在哪

《口袋妖怪日月》寶可搜尋鏡在遊戲流程進行到進入好奧樂市商業區，跟著哈烏到阿羅拉旅遊詢問處獲得寶可搜尋鏡，可以給寶可夢拍攝。那麼這些拍照位置在哪呢?一起來看看《口袋妖怪日月》寶可搜尋鏡拍照攻略，希望大家喜歡。

寶可搜尋鏡

寶可搜尋鏡獲得

寶可搜尋鏡(ポケファインダー/Poké Finder)在遊戲流程進行到進入好奧樂市商業區，跟著哈烏到阿羅拉旅遊詢問處獲得寶可搜尋鏡，可以給寶可夢拍攝。

寶可搜尋鏡拍攝方法

阿羅拉地區各地有特定的寶可搜尋鏡拍攝地點，到達搜尋鏡拍攝地點時會發出特別聲響，下屏的洛托姆圖鑑中的指示箭頭標誌變為紫色相機圖標，此時按R鍵可以啟動寶可搜尋鏡。利用3DS內置陀螺儀或搖桿移動鏡頭視角，按十字鍵上下縮放(寶可搜尋鏡升級到Ver.2以上才OK)，按R鍵或A鍵拍攝照片。每次最多可拍攝6張照片，拍完6張照片之後強制結束拍攝，然後在已拍攝的六張照片中選取一張最好的照片上傳，該張照片會獲得評論和評分點數，最後可以選擇保存到SD卡、在本場所繼續拍攝、結束拍攝

啟動寶可搜尋鏡之後，野生寶可夢會出現在鏡頭內，有在地面的，也有出現在空中的，注意調整視角尋找。野生寶可夢會在拍攝點走動、停住、跑動、飛行、做出各種表情動作，玩家捕捉到他們的鏡頭並拍下照片就OK

寶可搜尋鏡等級與追加功能

拍攝寶可夢的照片會獲得評論和評分點數，點數達到一定之後，寶可搜尋鏡就能夠升級

距離越近、抓拍表情動作等、抓拍正面這些要素都能夠獲得高分評價

每拍完一張照片，洛托姆會給出一句評語，例如【真棒!!】、【太出色了!!】、【無與倫比!!】、【太好看洛!!】這樣的有兩個感嘆號的評價能夠獲得高分評價

寶可搜尋鏡升級至Ver.5之後，會獲得【寶可搜尋鏡大師】稱號，並在訓練家證上蓋章

寶可搜尋鏡拍攝地點

美樂美樂島

地點 位置 寶可夢 好奧樂市

商業區

卡蒂狗

岩狗狗 (白天)

喵喵 (夜間) 好奧樂市

海灘區

長翅鷗

飄飄球 (白天 - 稀有) 好奧樂墓園

鬼斯 (夜間)

超音蝠 (夜間) 卡拉蔚灣

三地鼠

獃獃獸 美樂美樂花園

花舞鳥

阿卡拉島

地點 位置 寶可夢 潺潺之丘

蚊香蛙皇 (稀有)

滴蛛 (白天)

溜溜糖球 (夜間) 樹蔭叢林

睡睡菇 (夜間)

甜竹竹 (白天)

偽螳草 (夜間)

黏美龍 (稀有)

花療環環 歐哈納牧場

小約克

太陽伊布 (白天)

月亮伊布 (夜間) 8號道路

小拉達 (夜間)

好勝蟹 皇家大道

卡拉卡拉

夜盜火蜥

烈箭鷹 (稀有 - 白天)

烏拉烏拉島

地點 位置 寶可夢 火特力山

托戈德瑪爾

三合一磁怪

多邊獸Z (稀有) 輝克拉尼山

金屬怪

皮皮 (夜間)

皮可西 (夜間)

自爆磁怪 (稀有 - 夜間) 拉納基拉山

多多冰

阿勃梭魯 (白天)

狃拉 (夜間)

雪妖女 (稀有 - 夜間) 13號道路

圓陸鯊

沙漠蜻蜓 (稀有) 超值超市舊址

鬼斯通

耿鬼

謎擬Q 烏拉烏拉花園

阿利多斯 (夜間)

花舞鳥

波尼島

地點 位置 寶可夢 波尼海岸

蝶結萌虻

快龍 (稀有) 波尼大峽谷

心鱗寶

鱗甲龍

路卡利歐 (稀有)