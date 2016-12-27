陰陽師這周更新之後，新的御魂就要登場了，三個新御魂也可謂別處心裁，那麼新的三個御魂都有什麼樣的用處呢？下邊小編就來為大家提前來解讀一下。

新御魂之一：木魅

本次唯一的女性御魂，而且畫風相當不錯，小編表示可能要收集一套，前提不是商店專屬的話。

兩件套的屬性是防禦，算是比較差的屬性了。

四件套為隊友受到傷害時，有25%的概率減少1點鬼火，多段傷害不會重複觸發，以AOE來看期待值約為1.5，同時普攻和單體也會觸發，整體來講在對方一輪傷害砸過來的還是有相當大的鬼火收益可言的。

整體而言，對前期以高火量控制來鋪墊過渡前期的陣容，比如雨火流之類的，會有較大的限制，畢竟前期本身耗火還要打6個人的鳳凰火，可能一發砸下去就把自己所剩不多的鬼火也砸光了，無論是前期控火還是持續的火量掌握都有更高的要求和更高的不確定性。

適合式神：青行燈、兵俑

新御魂之二：薙魂

首先字念ti的音，這個字的意思就是用鋒利的刀刃進行切割，而御魂本身上手持的武器也是日本常用的薙刀的樣子。

兩件套是生命，在鬥技中作用不小，同時御魂本身也是防禦向的御魂，所以生命是非常好的屬性。

四件套的效果是友方單位收到直接單體攻擊時，攜帶者有50%的概率為其抵擋該次傷害的50%。目前，還不知道會不會觸發各種其他特效，單總而言之，就是你們的茨木爸爸終究還是亡了_（：зゝ∠）_，基本上茨木等單點式神的殺人能力變弱，控殺流的不想之前那樣穩定了。

適合式神：惠比壽、酒吞童子

新御魂之三：返魂香

這個御魂畫的有些醜陋呢，當然主要是大圖的臉部顯得有些突兀，感覺那個鬼臉完全是被拍上去的。。。

兩件套效果是抵抗，抵抗在目前版本中可以說是僅次於暴擊的兩件套屬性了。

四件套屬性是受到傷害是，有40%的概率眩暈目標一回合，多段傷害不會重複觸發。。。感覺這個御魂完全把之前的兩個御魂的實用度按了下去。首先是AOE式神被這個御魂反制的相當難受，無論是輸出式神還是控場式神；其次如果的關鍵式神佩戴，使得你的單點式神也無法保證敢集火關鍵式神，比如說座敷童子之類的；最後，40%的概率顯得有些高了，畢竟高於晴明的雷帝的話就有些難以接受了。返魂香是小編最看到的鬥技實戰御魂。

適合式神：座敷童子、椒圖

新御魂帶來的變化：

首先，三個新御魂的明確告訴了你這樣一點，如果這三個御魂入手夠平民的話，那麼就註定雨火流要滾蛋了。。。三個御魂都對雨火流有著明顯的克製作用，另外就是薙魂的出現使得單體式神的輸出能力打了不少這狗，而返魂香又能反制AOE式神，導致之前的單輸出陣容恐怕不在好用，反而是雙輸出陣容能很好的應對各種突髮狀況。

其次，反手控制和替代傷害導致奶隊的地位上升，以後註定要經常性的20分鐘膀胱局了，畢竟即便是雙輸出陣容也能難打動雙地藏桃花妖、椒圖、惠比壽的奶隊。

當然，畢竟目前只知道了新的御魂效果，沒準新版本還會有新的式神添加，不排除會有更強大的吊打全場的新式神出現，小編只能表示師母已呆了_（：зゝ∠）_。