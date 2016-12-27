飢荒中精神值十分的重要，很多玩家想要提升自己的精神值，但是對於怎麼提升精神值又缺少方法，下面小編就為大家帶來飢荒精神值增加方法，感興趣的玩家趕緊一起來看看吧!

1、前期摘花一個回5點，12朵可做花環持續回

2、給豬人食物成為你的朋友，待在旁邊也可以加不過很慢

3、火女待在火堆旁邊也可以

4、晚上烤綠蘑菇吃，減少一點血，回15精神

5、做高禮貌可回，6蛛網，鍊金術引擎解鎖

6、精神為0時可擊殺影怪回

7、沙漠里的仙人掌，烤了吃加精神

8、解鎖科技物品

9、睡帳篷或者草席捲

10、食物類太妃糖、冰激凌等