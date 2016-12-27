《飢荒》增加精神值增加方法北京新浪網 (2016-12-27 19:39)
飢荒中精神值十分的重要，很多玩家想要提升自己的精神值，但是對於怎麼提升精神值又缺少方法，下面小編就為大家帶來飢荒精神值增加方法，感興趣的玩家趕緊一起來看看吧!
1、前期摘花一個回5點，12朵可做花環持續回
2、給豬人食物成為你的朋友，待在旁邊也可以加不過很慢
3、火女待在火堆旁邊也可以
4、晚上烤綠蘑菇吃，減少一點血，回15精神
5、做高禮貌可回，6蛛網，鍊金術引擎解鎖
6、精神為0時可擊殺影怪回
7、沙漠里的仙人掌，烤了吃加精神
8、解鎖科技物品
9、睡帳篷或者草席捲
10、食物類太妃糖、冰激凌等
關鍵字：
上一則：飢荒個人基地怎麼建造漂亮實用
下一則：《黎明殺機》聖所技能有什麼作用?
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